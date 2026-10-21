Fátima Bernardes reúne trigêmeos após seis anos e celebra aniversário de 29 anos dos filhos com William Bonner

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:26
Fátima Bernardes conseguiu reunir os três filhos para comemorar uma data especial: o aniversário de 29 anos dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer. Nesta quarta-feira (21), a apresentadora compartilhou registros da celebração, que também contou com a presença do ex-marido, William Bonner, além de familiares e amigos.
Na publicação, Fátima revelou que fazia seis anos que não conseguia reunir os filhos no dia do aniversário, devido aos compromissos profissionais e de estudo de cada um.
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes
“Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles”, escreveu. Ela também desejou bênçãos e felicidade aos filhos, que nasceram em 21 de outubro de 1997.
O namorado da apresentadora, Túlio Gadêlha, também reagiu à publicação e chamou os trigêmeos de “lindones”.
Tatuagem em homenagem aos filhos
William Bonner também celebrou a data nas redes sociais com uma homenagem permanente. O jornalista fez uma tatuagem inspirada em uma fotografia que registrou dos filhos ainda crianças, quando os três aparecem saltando juntos em uma piscina.
Segundo Bonner, a ideia foi de Beatriz, conhecida como Bia Bonemer. Ao compartilhar o resultado, ele brincou com o fato de ter sido o autor da imagem que decidiu eternizar na pele.
Os trigêmeos são frutos do casamento de Fátima e Bonner, que durou de 1997 a 2016. Atualmente, Laura e Vinícius vivem em Paris, na França, enquanto Beatriz mantém maior presença nas redes sociais e apresenta o podcast Cá Entre Nós ao lado da mãe.