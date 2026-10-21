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Fátima Bernardes reúne trigêmeos após seis anos e celebra aniversário de 29 anos dos filhos com William Bonner

Apresentadora celebrou os 29 anos de Beatriz, Laura e Vinícius ao lado de William Bonner e revelou que não reunia os três filhos na data havia seis ano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:26

Apresentadora celebrou os 29 anos de Beatriz, Laura e Vinícius ao lado de William Bonner e revelou que não reunia os três filhos na data havia seis ano
Apresentadora celebrou os 29 anos de Beatriz, Laura e Vinícius ao lado de William Bonner e revelou que não reunia os três filhos na data havia seis ano Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes conseguiu reunir os três filhos para comemorar uma data especial: o aniversário de 29 anos dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer. Nesta quarta-feira (21), a apresentadora compartilhou registros da celebração, que também contou com a presença do ex-marido, William Bonner, além de familiares e amigos.

Na publicação, Fátima revelou que fazia seis anos que não conseguia reunir os filhos no dia do aniversário, devido aos compromissos profissionais e de estudo de cada um.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

“Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles”, escreveu. Ela também desejou bênçãos e felicidade aos filhos, que nasceram em 21 de outubro de 1997.

O namorado da apresentadora, Túlio Gadêlha, também reagiu à publicação e chamou os trigêmeos de “lindones”.

Tatuagem em homenagem aos filhos

William Bonner também celebrou a data nas redes sociais com uma homenagem permanente. O jornalista fez uma tatuagem inspirada em uma fotografia que registrou dos filhos ainda crianças, quando os três aparecem saltando juntos em uma piscina.

Segundo Bonner, a ideia foi de Beatriz, conhecida como Bia Bonemer. Ao compartilhar o resultado, ele brincou com o fato de ter sido o autor da imagem que decidiu eternizar na pele.

Os trigêmeos são frutos do casamento de Fátima e Bonner, que durou de 1997 a 2016. Atualmente, Laura e Vinícius vivem em Paris, na França, enquanto Beatriz mantém maior presença nas redes sociais e apresenta o podcast Cá Entre Nós ao lado da mãe.

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