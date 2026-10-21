FAMÍLIA REUNIDA

Fátima Bernardes reúne trigêmeos após seis anos e celebra aniversário de 29 anos dos filhos com William Bonner

Apresentadora celebrou os 29 anos de Beatriz, Laura e Vinícius ao lado de William Bonner e revelou que não reunia os três filhos na data havia seis ano

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:26

Apresentadora celebrou os 29 anos de Beatriz, Laura e Vinícius ao lado de William Bonner e revelou que não reunia os três filhos na data havia seis ano Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes conseguiu reunir os três filhos para comemorar uma data especial: o aniversário de 29 anos dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer. Nesta quarta-feira (21), a apresentadora compartilhou registros da celebração, que também contou com a presença do ex-marido, William Bonner, além de familiares e amigos.

Na publicação, Fátima revelou que fazia seis anos que não conseguia reunir os filhos no dia do aniversário, devido aos compromissos profissionais e de estudo de cada um.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

“Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles”, escreveu. Ela também desejou bênçãos e felicidade aos filhos, que nasceram em 21 de outubro de 1997.

O namorado da apresentadora, Túlio Gadêlha, também reagiu à publicação e chamou os trigêmeos de “lindones”.

Tatuagem em homenagem aos filhos

William Bonner também celebrou a data nas redes sociais com uma homenagem permanente. O jornalista fez uma tatuagem inspirada em uma fotografia que registrou dos filhos ainda crianças, quando os três aparecem saltando juntos em uma piscina.

Segundo Bonner, a ideia foi de Beatriz, conhecida como Bia Bonemer. Ao compartilhar o resultado, ele brincou com o fato de ter sido o autor da imagem que decidiu eternizar na pele.