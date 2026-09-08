Fátima Bernardes revela o que considera sucesso hoje e cita William Bonner: 'Liberdade de escolha'

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:26
Fátima Bernardes, de 63 anos, acredita que a ideia de sucesso muda conforme a fase da vida. Durante sua passagem pelo Rock in Rio, a apresentadora contou que, atualmente, não associa mais necessariamente o sucesso à fama ou ao reconhecimento profissional, mas à liberdade para fazer escolhas de acordo com o momento vivido.
"Sucesso pra mim, hoje, é liberdade de escolha", afirmou à Quem. Segundo Fátima, a definição já teve outros significados ao longo de sua trajetória. Ela lembrou, por exemplo, da aprovação em uma universidade pública, já que não tinha condições de pagar uma instituição particular.
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes
"Já foi conseguir o meu primeiro emprego na carreira que eu escolhi. O sucesso varia muito, dependendo do momento da nossa vida. Já foi passar na faculdade pública, porque eu não podia pagar uma universidade paga. Já foi tanta coisa, já foi ser bailarina, que depois eu vi que não era o meu caminho", contou.
Para a apresentadora, justamente por estar ligada às experiências pessoais, a noção de sucesso está em constante transformação. "Então, o sucesso está sempre se atualizando, de acordo com a fase que a gente está vivendo", explicou.
William Bonner está entre os exemplos
A percepção de Fátima também mudou ao ouvir outras pessoas falarem sobre suas próprias conquistas. Ela contou que as entrevistas que realizou sobre o assunto revelaram diferenças entre aquilo que o público imagina ser sucesso e o que cada entrevistado considera importante.
"É muito legal ver o que a gente imagina de sucesso para os outros. Na entrevista, eles dizem uma coisa completamente diferente daquilo que você imaginava", afirmou.
Entre os exemplos citados está William Bonner, seu ex-marido e parceiro durante anos no Jornal Nacional. Para Fátima, o jornalista representa uma trajetória construída de maneira gradual.
"Achei muito legal ver pessoas que são sucesso desde pequenininhas, já com uma carreira artística com tr anos, como, por exemplo, a Maisa. Pessoas que são sucesso como o William, que construíram uma carreira lentamente. Pessoas que são sucesso imediato, de um dia pro outro, mas que continuam crescendo, como a Juliette. Então, são vários aspectos do sucesso ao longo das oito entrevistas", disse.