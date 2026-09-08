TELEVISÃO

Fátima Bernardes revela o que considera sucesso hoje e cita William Bonner: 'Liberdade de escolha'

Apresentadora de 63 anos explicou como sua visão sobre conquistas mudou ao longo da vida e destacou trajetórias de nomes como Maisa, Juliette e o ex-marido

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:26

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do 'Jornal Nacional' Crédito: Divulgação/TV Globo

Fátima Bernardes, de 63 anos, acredita que a ideia de sucesso muda conforme a fase da vida. Durante sua passagem pelo Rock in Rio, a apresentadora contou que, atualmente, não associa mais necessariamente o sucesso à fama ou ao reconhecimento profissional, mas à liberdade para fazer escolhas de acordo com o momento vivido.

"Sucesso pra mim, hoje, é liberdade de escolha", afirmou à Quem. Segundo Fátima, a definição já teve outros significados ao longo de sua trajetória. Ela lembrou, por exemplo, da aprovação em uma universidade pública, já que não tinha condições de pagar uma instituição particular.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

"Já foi conseguir o meu primeiro emprego na carreira que eu escolhi. O sucesso varia muito, dependendo do momento da nossa vida. Já foi passar na faculdade pública, porque eu não podia pagar uma universidade paga. Já foi tanta coisa, já foi ser bailarina, que depois eu vi que não era o meu caminho", contou.

Para a apresentadora, justamente por estar ligada às experiências pessoais, a noção de sucesso está em constante transformação. "Então, o sucesso está sempre se atualizando, de acordo com a fase que a gente está vivendo", explicou.

William Bonner está entre os exemplos

A percepção de Fátima também mudou ao ouvir outras pessoas falarem sobre suas próprias conquistas. Ela contou que as entrevistas que realizou sobre o assunto revelaram diferenças entre aquilo que o público imagina ser sucesso e o que cada entrevistado considera importante.

"É muito legal ver o que a gente imagina de sucesso para os outros. Na entrevista, eles dizem uma coisa completamente diferente daquilo que você imaginava", afirmou.

Entre os exemplos citados está William Bonner, seu ex-marido e parceiro durante anos no Jornal Nacional. Para Fátima, o jornalista representa uma trajetória construída de maneira gradual.