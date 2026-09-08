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Fátima Bernardes revela o que considera sucesso hoje e cita William Bonner: 'Liberdade de escolha'

Apresentadora de 63 anos explicou como sua visão sobre conquistas mudou ao longo da vida e destacou trajetórias de nomes como Maisa, Juliette e o ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:26

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do 'Jornal Nacional'
William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do 'Jornal Nacional' Crédito: Divulgação/TV Globo

Fátima Bernardes, de 63 anos, acredita que a ideia de sucesso muda conforme a fase da vida. Durante sua passagem pelo Rock in Rio, a apresentadora contou que, atualmente, não associa mais necessariamente o sucesso à fama ou ao reconhecimento profissional, mas à liberdade para fazer escolhas de acordo com o momento vivido.

"Sucesso pra mim, hoje, é liberdade de escolha", afirmou à Quem. Segundo Fátima, a definição já teve outros significados ao longo de sua trajetória. Ela lembrou, por exemplo, da aprovação em uma universidade pública, já que não tinha condições de pagar uma instituição particular.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

"Já foi conseguir o meu primeiro emprego na carreira que eu escolhi. O sucesso varia muito, dependendo do momento da nossa vida. Já foi passar na faculdade pública, porque eu não podia pagar uma universidade paga. Já foi tanta coisa, já foi ser bailarina, que depois eu vi que não era o meu caminho", contou.

Para a apresentadora, justamente por estar ligada às experiências pessoais, a noção de sucesso está em constante transformação. "Então, o sucesso está sempre se atualizando, de acordo com a fase que a gente está vivendo", explicou.

William Bonner está entre os exemplos

A percepção de Fátima também mudou ao ouvir outras pessoas falarem sobre suas próprias conquistas. Ela contou que as entrevistas que realizou sobre o assunto revelaram diferenças entre aquilo que o público imagina ser sucesso e o que cada entrevistado considera importante.

"É muito legal ver o que a gente imagina de sucesso para os outros. Na entrevista, eles dizem uma coisa completamente diferente daquilo que você imaginava", afirmou.

Entre os exemplos citados está William Bonner, seu ex-marido e parceiro durante anos no Jornal Nacional. Para Fátima, o jornalista representa uma trajetória construída de maneira gradual.

"Achei muito legal ver pessoas que são sucesso desde pequenininhas, já com uma carreira artística com tr anos, como, por exemplo, a Maisa. Pessoas que são sucesso como o William, que construíram uma carreira lentamente. Pessoas que são sucesso imediato, de um dia pro outro, mas que continuam crescendo, como a Juliette. Então, são vários aspectos do sucesso ao longo das oito entrevistas", disse.

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William Bonner Fátima Bernardes

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