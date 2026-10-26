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Fátima Bernardes se pronuncia sobre resultado das eleições presidenciais e manda recado direto

Apresentadora destacou o desafio do presidente de unir o país no novo mandato

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:18

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais neste domingo (25) para comemorar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Após a confirmação do resultado do segundo turno das eleições de 2026, a jornalista publicou uma mensagem em que agradeceu aos eleitores e destacou a importância da democracia e da liberdade.

Na publicação, Fátima ressaltou a participação de jovens e idosos na votação e afirmou que Lula terá a missão de buscar a união do país durante o novo mandato.

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha por Reprodução
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha na Bahia por Reprodução
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Wallace Barbosa/AgNews
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Fátima Bernardes e Túlio Gadelha por Reprodução / Instagram

"Um agradecimento a todos que colocaram as diferenças de lado e escolheram a democracia e a liberdade. Uma vitória dos jovens, mas também dos idosos que saíram de casa pra votar. Uma vitória maiúscula do presidente Lula que terá a missão de mais uma vez tentar unir o nosso Brasil. Que assim seja!", escreveu Fátima, que aparece em uma foto ao lado do namorado, Túlio Gadêlha.

A manifestação ocorreu depois de a apresentadora declarar publicamente seu voto no petista durante a campanha eleitoral. Em 18 de outubro, ela publicou um vídeo nas redes sociais no qual defendeu a democracia, as liberdades individuais e os direitos sociais ao explicar seu apoio à candidatura de Lula e Geraldo Alckmin (PSB).

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha após resultado das eleições
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha após resultado das eleições Crédito: Reprodução/Instagram

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