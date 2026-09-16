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Faustão garante que carreira na TV acabou: 'É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente'

Apresentador afirmou que não pretende retomar a rotina profissional e quer dedicar a nova fase da vida à família e às viagens

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:00

Faustão foi um ícone da TV brasileira Crédito: Reprodução | TV Globo

Fausto Silva, o Faustão, revelou que não pretende voltar a trabalhar na televisão. Aos 76 anos, o apresentador falou sobre a decisão durante participação no "Conversa com Bial", exibido pela Globo na madrugada desta quarta-feira (16).

Depois de 64 anos de atividade profissional e de enfrentar um longo período marcado por internações e quatro transplantes, Faustão afirmou que decidiu encerrar definitivamente a rotina que manteve durante décadas diante das câmeras.

Faustão e filhos 1 de 22

“Quando você fica muito tempo no hospital, passam várias séries, não filmes, pela sua cabeça. Pensei bastante e sempre falei: ‘No dia em que eu parar, vou parar mesmo’. É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente. Trabalhei durante 64 anos e acho que fiz o que pude”, declarou.

A decisão ocorre após anos especialmente delicados para a saúde do comunicador. Faustão passou por quatro transplantes em um intervalo de aproximadamente dois anos. O primeiro foi de coração, em agosto de 2023. Em fevereiro de 2024, recebeu um novo rim. Já em agosto de 2025, passou por um transplante de fígado e um retransplante renal.

Nova rotina longe da TV

Sem a rotina dos estúdios, Faustão afirmou que pretende aproveitar o tempo de outra maneira. Atualmente, sua recuperação inclui musculação, fisioterapia e tai chi chuan.

O apresentador também destacou que a família ganhou ainda mais importância durante o período em que esteve afastado do trabalho. Segundo ele, os anos de tratamento contribuíram para uma mudança na maneira de enxergar suas prioridades. “Quero curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar principalmente a convivência com a mulher e os filhos”, afirmou.