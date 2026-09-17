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Faustão pode retornar ao Domingão em outubro após cinco anos; saiba os detalhes

Convite de Luciano Huck teria sido feito ao apresentador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14:18

Faustão concede entrevista ao programa 'Conversa com Bial', na TV Globo
Faustão concede entrevista ao programa 'Conversa com Bial', na TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Fausto Silva pode voltar a aparecer no Domingão, programa que comandou por anos na Globo e que hoje é apresentado por Luciano Huck. A possível participação deve acontecer em outubro e ganhou força justamente dias depois de o apresentador afirmar que não pretende retomar a carreira na televisão.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o convite já foi feito e os detalhes da participação começaram a ser discutidos nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Uma reunião teria reunido um diretor, um roteirista e uma produtora da Globo com Luciana Cardoso, mulher de Faustão.

Casamento da filha de Faustão

Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento de Lara, filha de Faustão por Divulgação
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Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação

A possibilidade é que o encontro aconteça diretamente da casa do apresentador, evitando que ele precise viajar ao Rio de Janeiro. A ideia atenderia a um antigo desejo de Luciano Huck de receber Faustão na atração. 

Caso a participação seja confirmada, o reencontro terá um peso especial. Faustão foi o responsável por transformar o Domingão em um dos programas mais marcantes da televisão brasileira, atração que deixou em 2021 após mais de três décadas na Globo.

Vale lembrar que, em entrevista a Pedro Bial no Conversa com Bial, da Globo, o apresentador de 76 anos afirmou que não sente falta da rotina de televisão e que não tem planos de voltar a trabalhar. Depois de passar cerca de três anos entre hospitais e tratamentos e enfrentar quatro transplantes, Fausto Silva disse que prefere aproveitar a nova fase ao lado da família.

"Sinceramente, não (sinto falta do trabalho). Primeiro, porque passei os últimos três anos mais no hospital do que em casa. Segundo, porque passei a conviver com a minha família, que é extraordinária. Tenho uma mulher que é um absurdo de inteligente, participante. Tudo... E ela conseguiu fazer uma união de dois filhos nossos (João Guilherme, de 22 anos, e Rodrigo, de 18) com a Lara (filha primogênita, de 27 anos, fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares)", afirmou na entrevista, exibida na terça-feira (15).

Artista plástica é ex-mulher de Faustão

Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução
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Artista plástica é ex-mulher de Faustão por Reprodução

"É o que digo: pai velho tem vantagens e desvantagens. Você imagina: a Lara nasceu quando eu tinha 48 anos, e depois dos 50 anos ainda tive mais dois filhos. A qualidade da relação é diferente. É melhor. Não fui jogar bola com meus filhos, mas aproveito de outras maneiras", detalhou.

Ao falar sobre o futuro, Faustão resumiu os planos de maneira direta: "Curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar principalmente a convivência com a mulher e os filhos".

Quatro transplantes mudaram a rotina

Na conversa com Bial, Faustão também falou sobre o período em que enfrentou graves problemas de saúde. Entre 2023 e 2025, ele passou por quatro transplantes: um de coração, dois de rim e um de fígado. Atualmente, mantém uma rotina voltada à recuperação física, com musculação, fisioterapia e aulas de tai chi chuan.

Faustão ainda aproveitou a entrevista para defender a importância da doação de órgãos. Segundo ele, uma única pessoa pode ajudar diferentes pacientes após a morte e contribuir para salvar várias vidas. "A família também tem que estar consciente da vontade do doador. Se você não sabe, cada doador pode doar seis ou sete órgãos. Além de ser uma demonstração de amor à vida, você consegue dar vida para cinco, seis pessoas".

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