TELEVISÃO

Faustão pode retornar ao Domingão em outubro após cinco anos; saiba os detalhes

Convite de Luciano Huck teria sido feito ao apresentador

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14:18

Faustão concede entrevista ao programa 'Conversa com Bial', na TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Fausto Silva pode voltar a aparecer no Domingão, programa que comandou por anos na Globo e que hoje é apresentado por Luciano Huck. A possível participação deve acontecer em outubro e ganhou força justamente dias depois de o apresentador afirmar que não pretende retomar a carreira na televisão.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o convite já foi feito e os detalhes da participação começaram a ser discutidos nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Uma reunião teria reunido um diretor, um roteirista e uma produtora da Globo com Luciana Cardoso, mulher de Faustão.

Casamento da filha de Faustão 1 de 7

A possibilidade é que o encontro aconteça diretamente da casa do apresentador, evitando que ele precise viajar ao Rio de Janeiro. A ideia atenderia a um antigo desejo de Luciano Huck de receber Faustão na atração.

Caso a participação seja confirmada, o reencontro terá um peso especial. Faustão foi o responsável por transformar o Domingão em um dos programas mais marcantes da televisão brasileira, atração que deixou em 2021 após mais de três décadas na Globo.

Vale lembrar que, em entrevista a Pedro Bial no Conversa com Bial, da Globo, o apresentador de 76 anos afirmou que não sente falta da rotina de televisão e que não tem planos de voltar a trabalhar. Depois de passar cerca de três anos entre hospitais e tratamentos e enfrentar quatro transplantes, Fausto Silva disse que prefere aproveitar a nova fase ao lado da família.

"Sinceramente, não (sinto falta do trabalho). Primeiro, porque passei os últimos três anos mais no hospital do que em casa. Segundo, porque passei a conviver com a minha família, que é extraordinária. Tenho uma mulher que é um absurdo de inteligente, participante. Tudo... E ela conseguiu fazer uma união de dois filhos nossos (João Guilherme, de 22 anos, e Rodrigo, de 18) com a Lara (filha primogênita, de 27 anos, fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares)", afirmou na entrevista, exibida na terça-feira (15).

Artista plástica é ex-mulher de Faustão 1 de 9

"É o que digo: pai velho tem vantagens e desvantagens. Você imagina: a Lara nasceu quando eu tinha 48 anos, e depois dos 50 anos ainda tive mais dois filhos. A qualidade da relação é diferente. É melhor. Não fui jogar bola com meus filhos, mas aproveito de outras maneiras", detalhou.

Ao falar sobre o futuro, Faustão resumiu os planos de maneira direta: "Curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar principalmente a convivência com a mulher e os filhos".

Quatro transplantes mudaram a rotina

Na conversa com Bial, Faustão também falou sobre o período em que enfrentou graves problemas de saúde. Entre 2023 e 2025, ele passou por quatro transplantes: um de coração, dois de rim e um de fígado. Atualmente, mantém uma rotina voltada à recuperação física, com musculação, fisioterapia e aulas de tai chi chuan.