MEDO E FÉ

Faustão relembra momento em que quase morreu antes dos quatro transplantes e revela que está fazendo musculação e tai chi chuan

Aos 76 anos, apresentador contou como enfrentou sucessivas internações, falou sobre a recuperação e revelou que não pretende voltar à televisão

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:20

Faustão Crédito: Reprodução

Fausto Silva, o Faustão, relembrou os momentos mais delicados enfrentados durante os últimos anos, período em que passou por quatro transplantes e longas internações. Aos 76 anos, o apresentador falou sobre a recuperação em entrevista ao "Conversa com Bial", exibida pela Globo na madrugada desta quarta-feira (16).

Acostumado a uma rotina intensa durante décadas de televisão, Faustão contou que precisou aprender a ter paciência durante o tratamento e a seguir as recomendações dos médicos. “Eu, que não tinha paciência para nada, fui doutrinado, ou melhor, adestrado, para ter paciência e resiliência. Foram quatro transplantes”, afirmou.

Faustão e filhos 1 de 22

O apresentador também revelou que decidiu confiar completamente na equipe responsável pelo tratamento diante da gravidade de seu estado de saúde.

“Graças a Deus, confiei nos médicos certos e também na minha mulher, que me fez mudar bastante ao longo da vida. Não é a minha praia. Por que tenho que ficar dando palpite e querendo saber de tudo? Não sou formado em medicina pela internet. Eu já estava no bico do corvo. Então, pensei: ‘É melhor ficar quieto e seguir direitinho o que eles mandarem’”, declarou.

Recuperação inclui musculação e tai chi chuan

Depois dos períodos de internação, Faustão passou a reconstruir gradualmente sua rotina. Atualmente, ele afirmou que pratica musculação, fisioterapia e tai chi chuan.

“A rotina agora está muito boa. Faço tai chi chuan, musculação e fisioterapia. Fiquei muito tempo no hospital. Aí, você fica com dor nas costas e sai cheio de problemas. Mas não tive nenhum problema com os transplantes”, contou.

Faustão também revelou que percebeu que sua saúde havia piorado durante uma viagem com a família a Las Vegas. Enquanto a mulher, Luciana Cardoso, e o filho Rodrigo conseguiam caminhar normalmente pelos hotéis, ele enfrentava dificuldades.

De volta ao Brasil, chegou a planejar um churrasco com amigos, mas o cardiologista Fernando Bacal recomendou que ele fosse ao hospital realizar exames. O apresentador acabou internado enquanto aguardava um coração compatível.

Quatro transplantes em dois anos

O primeiro transplante de Faustão aconteceu em agosto de 2023, quando recebeu um novo coração após enfrentar insuficiência cardíaca. Em fevereiro de 2024, passou por um transplante renal devido ao agravamento de uma doença renal crônica.

Em agosto de 2025, o apresentador foi submetido a outros dois procedimentos: um transplante de fígado e um retransplante renal. Ao todo, foram quatro transplantes em aproximadamente dois anos. Naquele período, Faustão estava internado desde maio para tratar uma infecção bacteriana aguda acompanhada de sepse.

Faustão descarta retorno à televisão

Depois de 64 anos de trabalho, Faustão afirmou que não pretende retomar a antiga rotina profissional. O período longe da televisão e as internações fizeram com que ele repensasse suas prioridades.

“Quando você fica muito tempo no hospital, passam várias séries, não filmes, pela sua cabeça. Pensei bastante e sempre falei: ‘No dia em que eu parar, vou parar mesmo’. É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente. Trabalhei durante 64 anos e acho que fiz o que pude”, disse.