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Faustão voltará à Globo após cinco anos afastado; veja como e quando será o retorno

Apresentador retorna à emissora como convidado para falar sobre o período delicado que enfrentou na saúde

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:43

Faustão realizou procedimento que tinha sido programado Crédito: Divulgação | Band

Fausto Silva, o Faustão, voltará a aparecer na TV Globo cinco anos após deixar a emissora. Desta vez, no entanto, ele estará do outro lado da bancada: o veterano será entrevistado por Pedro Bial no Conversa com Bial.

A participação foi confirmada pela assessoria de Bial à revista Quem. A entrevista está prevista para ir ao ar no próximo dia 15 de setembro e deve abordar, entre outros assuntos, o período delicado vivido por Faustão nos últimos anos.

Faustão e filhos 1 de 22

O apresentador deixou o comando do Domingão em 2021, encerrando uma trajetória de décadas à frente da atração. Depois da saída da Globo, Faustão foi para a Band, onde comandou novos projetos até se afastar da televisão para cuidar da saúde.

Entre 2023 e 2025, Faustão passou por quatro grandes cirurgias de transplante de órgãos. O assunto estará entre os destaques da conversa com Pedro Bial.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Flávio Ricco, do portal LeoDias, a gravação também contou com depoimentos de profissionais envolvidos no tratamento do apresentador. O cirurgião Fábio Gaiotto e o cardiologista Fernando Bacal falaram sobre o período enfrentado pelo veterano.