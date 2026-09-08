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Faustão voltará à Globo após cinco anos afastado; veja como e quando será o retorno

Apresentador retorna à emissora como convidado para falar sobre o período delicado que enfrentou na saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:43

Faustão realizou procedimento que tinha sido programado
Faustão realizou procedimento que tinha sido programado Crédito: Divulgação | Band

Fausto Silva, o Faustão, voltará a aparecer na TV Globo cinco anos após deixar a emissora. Desta vez, no entanto, ele estará do outro lado da bancada: o veterano será entrevistado por Pedro Bial no Conversa com Bial.

A participação foi confirmada pela assessoria de Bial à revista Quem. A entrevista está prevista para ir ao ar no próximo dia 15 de setembro e deve abordar, entre outros assuntos, o período delicado vivido por Faustão nos últimos anos.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
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Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

O apresentador deixou o comando do Domingão em 2021, encerrando uma trajetória de décadas à frente da atração. Depois da saída da Globo, Faustão foi para a Band, onde comandou novos projetos até se afastar da televisão para cuidar da saúde.

Entre 2023 e 2025, Faustão passou por quatro grandes cirurgias de transplante de órgãos. O assunto estará entre os destaques da conversa com Pedro Bial.

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Segundo informações divulgadas pela coluna de Flávio Ricco, do portal LeoDias, a gravação também contou com depoimentos de profissionais envolvidos no tratamento do apresentador. O cirurgião Fábio Gaiotto e o cardiologista Fernando Bacal falaram sobre o período enfrentado pelo veterano.

O reencontro marca a primeira aparição de Faustão na Globo desde que deixou a emissora, em 2021. Durante anos, ele foi um dos principais nomes da programação dominical do canal e entrevistou inúmeras personalidades brasileiras e internacionais. Agora, retorna à antiga casa na posição de entrevistado.

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