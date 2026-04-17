ASTROLOGIA

Faxina na alma: Como esse ritual de limpeza vai transformar o seu final de semana (17 a 19 de abril)

O dia pede uma pausa estratégica e rituais de limpeza para afastar o estresse

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:29

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana intensa, o corpo e a alma pedem um momento de trégua. O céu desta sexta-feira traz uma energia de "limpeza produtiva", convidando-nos a descartar o que pesou nos últimos dias. Para os signos de Peixes, Virgem, Escorpião e Áries, o segredo para um final de semana equilibrado está no autocuidado que começa agora. Não adianta forçar a barra se a bateria social e emocional já deu sinal de alerta; aprenda a ouvir os sinais do seu corpo antes do descanso merecido.



Peixes, sua sensibilidade estará à flor da pele hoje. Procure momentos de isolamento, coloque sua música favorita para tocar e recarregue suas energias espirituais através da oração ou meditação. Já os virginianos devem focar na organização: deixar a agenda da próxima semana pronta trará o alívio mental necessário para você relaxar de verdade. No amor, evite a autocrítica e a cobrança excessiva; foque no que deu certo e celebre as pequenas vitórias do cotidiano.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Escorpião, sua intuição está gritando hoje, e ela será sua melhor conselheira em questões pessoais e de negócios. Se sentir que algo precisa ser investigado, não ignore esse instinto. Para Áries, o recado é sobre cautela. A impulsividade ariana pode causar gastos desnecessários ou discussões vazias; respire fundo antes de agir. O dia pede que você canalize sua liderança para organizar a rotina em vez de bater de frente com quem está ao seu redor.

