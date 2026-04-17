Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:29
Depois de uma semana intensa, o corpo e a alma pedem um momento de trégua. O céu desta sexta-feira traz uma energia de "limpeza produtiva", convidando-nos a descartar o que pesou nos últimos dias. Para os signos de Peixes, Virgem, Escorpião e Áries, o segredo para um final de semana equilibrado está no autocuidado que começa agora. Não adianta forçar a barra se a bateria social e emocional já deu sinal de alerta; aprenda a ouvir os sinais do seu corpo antes do descanso merecido.
Peixes, sua sensibilidade estará à flor da pele hoje. Procure momentos de isolamento, coloque sua música favorita para tocar e recarregue suas energias espirituais através da oração ou meditação. Já os virginianos devem focar na organização: deixar a agenda da próxima semana pronta trará o alívio mental necessário para você relaxar de verdade. No amor, evite a autocrítica e a cobrança excessiva; foque no que deu certo e celebre as pequenas vitórias do cotidiano.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Escorpião, sua intuição está gritando hoje, e ela será sua melhor conselheira em questões pessoais e de negócios. Se sentir que algo precisa ser investigado, não ignore esse instinto. Para Áries, o recado é sobre cautela. A impulsividade ariana pode causar gastos desnecessários ou discussões vazias; respire fundo antes de agir. O dia pede que você canalize sua liderança para organizar a rotina em vez de bater de frente com quem está ao seu redor.
A dica astral para encerrar o dia é realizar um pequeno ritual de limpeza em casa. Queimar ervas como alecrim ou sálvia ajuda a purificar o ambiente e renovar as vibrações para o sábado. Lembre-se que o bem-estar não é um luxo, mas uma necessidade para quem quer manter a produtividade em alta. Ao cuidar da sua energia hoje, você garante que o seu final de semana seja leve, restaurador e cheio de boas surpresas.