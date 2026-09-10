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Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes ganha vila italiana e salão de 1.000 m² para casamento; veja o antes e depois

Propriedade histórica de 1820 passou por uma ampla reforma antes da cerimônia, com restauração da construção original, novos jardins e espaços para receber os convidados

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:32

Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar no dia 12 de setembro Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti/Divulgação

A fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes está renovada. A Casa Gialla, construída originalmente em 1820, passou por uma grande transformação nos últimos meses e ganhou novos espaços para receber o casamento dos apresentadores, marcado para o próximo sábado (12).

Imagens do imóvel antes da reforma e registros atuais mostram a mudança na propriedade, que preservou elementos da antiga fazenda enquanto recebeu jardins, gramados e novas construções.

Casa Gialla, fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 13

"A Casa Gialla é uma fazenda histórica de 1820. Era originalmente a tradicional Fazenda São Bento de Araras e, em frente à casa, ainda estão preservados os terreiros de secagem e os trilhos que transportavam a produção. A casa é original da época e está sendo restaurada. Hoje ela tem cerca de 3.500 m² de construção, sendo o salão principal com mais de 1.000 m² — onde vamos realizar o casamento. Assim como a outra fazenda, esta também não foi herança. Comprei as duas. Quem sabe um dia realizemos nosso sonho de morar no interior", explicou o apresentador, em entrevista à Quem.

Antiga casa virou espaço para festas

Uma das mudanças mais significativas ocorreu na antiga casa do administrador da fazenda. O imóvel passou por uma transformação interna para dar lugar ao grande salão que receberá os convidados do casamento.

Embora a estrutura interna tenha sido demolida, os tijolos originais foram preservados para serem reaproveitados na nova construção. O espaço também recebeu banheiros e uma cozinha industrial, preparada para atender eventos de grande porte. O salão, com aproximadamente 1.000 metros quadrados, se tornou uma das principais novidades da propriedade.

Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar no dia 12 de setembro 1 de 20

Vila italiana foi construída na fazenda

Entre a casa-sede e o novo salão, uma nova construção ganhou destaque no projeto: uma vila inspirada na arquitetura italiana. O espaço foi planejado justamente para fazer a ligação entre os diferentes ambientes da fazenda. Além de modificar o visual da propriedade, a vila deverá integrar o percurso dos convidados durante a celebração. A proposta combina a estética italiana com as construções históricas que já existiam no local.

Paisagismo também mudou completamente

A transformação não ficou restrita aos prédios. As áreas externas receberam atenção especial, com novos gramados, plantas, jardins e caminhos de circulação.

Ana Hickmann participou diretamente do projeto de paisagismo e acompanhou as mudanças na área externa. O objetivo foi criar uma conexão entre as construções antigas e os novos ambientes.

Ana Hickmann e Edu Guedes se casarão neste sábado (12) 1 de 9

A propriedade mantém elementos da antiga Fazenda São Bento de Araras, incluindo os terreiros onde a produção era seca e os trilhos usados no transporte das mercadorias.