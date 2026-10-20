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Fazenda de apresentadores encanta por ter jardim imenso com quase mil flores e abrigar filhote de beija-flor

Apresentadora mostrou transformação do jardim da propriedade histórica onde se casou com o chef e revelou planos para construir um lago ornamental

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:12

Ana Hickmann
Ana Hickmann Crédito: Reprodução

A fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes, no interior de São Paulo, passou por uma transformação para receber o casamento dos apresentadores. Cerca de um mês após a cerimônia, Ana mostrou detalhes do novo jardim da Casa Gialla, propriedade histórica que ganhou mais de 15 mil placas de grama, centenas de mudas de flores e até um visitante inesperado: um filhote de beija-flor encontrado em um ninho entre as plantas.

O projeto paisagístico foi realizado em ritmo acelerado para que a área externa estivesse pronta a tempo da celebração. Segundo Ana, quando o casal adquiriu a fazenda, construída em 1820, boa parte do terreno estava coberta por barro, vegetação alta e restos de antigas plantações.

Casa Gialla, fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes

Casa Gialla, fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação, Nilson Versatti e Dani Versatti
Casa Gialla por Divulgação
Casa Gialla por Divulgação
Casa Gialla por Divulgação
Casa Gialla por Divulgação
Casa Gialla por Divulgação
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
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Casa Gialla, fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação, Nilson Versatti e Dani Versatti

Um dos maiores desafios era a terra vermelha, que levantava poeira e dificultava a limpeza dos espaços. Por isso, antes de investir nas flores e nos elementos decorativos, a equipe precisou preparar o solo e instalar um extenso gramado.

A propriedade conta com uma área de jardim de aproximadamente 50 mil metros quadrados. Desse total, 6.500 metros quadrados receberam grama da espécie São Carlos, escolhida pela capacidade de adaptação tanto a locais ensolarados quanto a ambientes de meia-sombra.

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
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Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação

Para acelerar o serviço, foram utilizadas mais de 15 mil placas de grama. Ana acompanhou de perto a transformação e também participou do plantio das mudas que passaram a compor a paisagem.

Entre as espécies escolhidas estão 420 mudas de lírio-da-praia, 380 de sunpatiens e 80 de primavera, também conhecida como buganvília. O projeto ainda recebeu dezenas de buchinhos ornamentais, viburnos e moreias.

Parte das flores foi destinada à decoração do antigo terreiro de café da fazenda, preservando elementos da história da propriedade e incorporando novas cores ao ambiente.

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Mas uma das maiores surpresas aconteceu justamente na reta final dos preparativos para o casamento. Enquanto acompanhava os trabalhos no jardim, Ana encontrou um pequeno ninho de beija-flor escondido entre os galhos de um dos arbustos ornamentais.

Dentro dele havia um filhote, que chamou a atenção da apresentadora pelo tamanho e pela delicadeza.

Casamento de Edu Guedes e Ana Hickmann

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram
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Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram

"Quero mostrar para vocês uma coisa que é muito fofa. Trabalhar com o jardim, trabalhar com natureza, é se deparar com alguns presentes que ela traz pra gente. E olha a surpresa que a gente acabou de encontrar. Eu nunca tinha visto um beija-flor bebê desse jeito, tão de pertinho", contou.

Apesar da transformação realizada para o casamento, o jardim da Casa Gialla ainda não está completamente finalizado. Ana revelou que pretende continuar investindo no paisagismo ao longo dos próximos anos.

Entre os projetos estão a instalação de um sistema automatizado de irrigação e a construção de um lago ornamental. A etapa inicial de movimentação de terra para o futuro lago já começou na propriedade.

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