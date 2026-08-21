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Fazenda de Ayrton Senna é maior que 200 campos de futebol, tem pés de milho e tangerina e até casinha para ‘brinquedos de gente grande’

Saiba detalhes da residência do piloto de Fórmula 1, localizada em Tatuí, no interior de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:30

Fazenda era lugar de refúgio de piloto de Fórmula 1 Crédito: Reprodução

Fora dos autódromos que o projetaram internacionalmente, Ayrton Senna tinha a Fazenda Dois Lagos, localizada em Tatuí, no interior de São Paulo.

A propriedade tinha uma gleba de 80 alqueires no estado de São Paulo que mede 1.936.000 metros quadrados ou 193,6 hectares, equivalente a cerca de 271 campos de futebol.

Fazenda de Ayrton Senna 1 de 6

As informações sobre a fazenda foram publicadas na reportagem do Agrofy News publicada em 2 de maio de 2024, de material da revista Quatro Rodas publicado em 11 de novembro de 2015 e atualizado em 2 de julho de 2026, além dos registros da Prefeitura de Tatuí sobre a relação de Senna com o município.

O piloto adquiriu a fazenda na década de 1980, quando ele adquiriu da família Teles a fazenda situada na Rodovia Municipal Antonio Teodoro da Silva. Posteriormente a propriedade recebeu o nome de Fazenda Dois Lagos.

O nome da propriedade fazia referência às fontes dos dois grandes lagos, acompanhados por uma casa central de tijolo aparente e outra construção situada junto à água.

Senna transformou a fazenda em um de seus locais de refúgio fora das pistas. No local, o piloto de Fórmula 1, tinha estruturas próprias, áreas cultivadas e uma rotina rural que ocupava parte de seu tempo no Brasil.

O Agrofy registrou que Ayrton Senna tinha orgulho das plantações existentes na área, que incluíam banana, caju, tangerina, limão, milho doce, laranja e mandioca.

Mesmo fora das pistas, em seu refúgio, o automobilismo encontrou espaço dentro da Fazenda Dois Lagos. Por isso, Ayrton construiu um kartódromo particular na propriedade de Tatuí, informação confirmada tanto por registros municipais quanto por fontes que tratam das atividades rurais da família.

Entre os espaços da fazenda, se destacavam ainda uma pequena casa localizada à beira de um dos lagos que ganhou atenção especial. Segundo a Quatro Rodas, o imóvel tinha menos de 200 metros quadrados e tinha sido destinado aos objetos que Senna tratava como seus “brinquedos de gente grande”.

No piso inferior ficavam itens como motos, um bugue, quadriciclos, barco e jet-skis, enquanto um sistema de guindaste ajudava a movimentar as motos aquáticas até a água.

O andar superior revelava uma coleção ainda mais particular. A reportagem identificou sete carros, um hovercraft, um helicóptero, sete aviões e duas lanchas controlados remotamente, além de miniaturas, peças de reposição e equipamentos utilizados para montagem e manutenção. Alguns itens haviam sido recebidos como presentes ao longo da carreira. Assim, uma construção relativamente pequena dentro dos 80 alqueires acabou concentrando parte dos interesses pessoais de Ayrton Senna fora dos carros de Fórmula 1.