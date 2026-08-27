CASA DOS FAMOSOS

Fazenda de Leonardo tem mais de mil hectares, 5 mil cabeças de gado, praia artificial e capela particular

Propriedade em Goiás, avaliada em cerca de R$ 60 milhões, também reúne piscina, lago, haras, quadras esportivas e casas para receber a família

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00

Fazenda Talismã, de Leonardo, tem lago, piscina, capela e até praia particular Crédito: Reprodução

A vida de Leonardo vai muito além dos palcos. Em Jussara, no interior de Goiás, o cantor mantém a Fazenda Talismã, uma propriedade rural de mais de 1 mil hectares que combina produção agropecuária com uma estrutura de lazer capaz de receber familiares e amigos.

Avaliada em cerca de R$ 60 milhões, segundo informações divulgadas por veículos que acompanham a propriedade, a fazenda tem como principal atividade a pecuária e abriga mais de 5 mil cabeças de gado. O espaço também já foi cenário de encontros da família do sertanejo e ganhou detalhes curiosos revelados em tours feitos por parentes nas redes sociais.

Apesar de ser uma propriedade voltada principalmente para a criação de gado, a Talismã também funciona como um refúgio para Leonardo e a família. Entre as estruturas já mostradas estão piscina com deck de madeira, lago, área de jogos, quadras esportivas e haras.

Fazenda de Leonardo, "Fazenda Talismã" 1 de 22

Um dos espaços mais curiosos é uma espécie de praia particular, com areia e água doce. O local foi mostrado por Poliana Rocha durante uma visita à fazenda e chamou atenção justamente pela proposta inusitada para uma propriedade no interior de Goiás.

A propriedade também conta com uma capela particular, além de uma casa principal e acomodações para hóspedes. Em um tour publicado por Virgínia Fonseca, foram mostrados quartos identificados por números, cozinha, churrasqueira, banheiros e áreas comuns.

O tamanho da Fazenda Talismã ajuda a explicar a dimensão da operação rural de Leonardo. A propriedade tem cerca de 1 mil hectares, área equivalente a aproximadamente 10 milhões de metros quadrados, e mantém um rebanho superior a 5 mil animais.

A pecuária bovina é a principal atividade do local, com destaque para o gado Nelore. Informações mais recentes também apontam para atividades agrícolas, incluindo áreas destinadas ao cultivo de soja e milho.

A escolha do nome Talismã não foi por acaso. A propriedade recebeu o mesmo nome de uma das músicas de maior sucesso da dupla Leandro & Leonardo, lançada no início da década de 1990.

A relação com o campo também faz parte da própria história do cantor. Antes da fama, Leonardo trabalhou em uma plantação de tomates, experiência que antecedeu a carreira musical ao lado do irmão Leandro.

A Talismã também ganhou espaço nas redes sociais por causa dos momentos vividos pela família de Leonardo no local. Virgínia Fonseca, por exemplo, já mostrou detalhes da propriedade em diferentes ocasiões, incluindo um tour pela fazenda e registros de períodos de férias.

Em 2024, Poliana Rocha e Leonardo também compartilharam imagens de um passeio pelo local. Além do rebanho, a influenciadora mostrou a plantação e a chamada “prainha” da propriedade.