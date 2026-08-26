CASA DOS FAMOSOS

Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Espaço no interior gaúcho abriga a marca de bebidas do comunicador, produção própria de azeite e criação da raça Crioula

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:51

Fazenda de Galvão Bueno tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Conhecido como a voz dos momentos mais emblemáticos do esporte brasileiro, Galvão Bueno mantém, longe dos microfones, uma atuação consolidada no agronegócio. No município de Candiota, na Campanha Gaúcha, o narrador é proprietário da Fazenda Bellavista Estate, complexo de mais de 100 hectares voltado à produção de vinhos finos, azeites extravirgens e à criação de cavalos de raça.

Galvão Bueno comanda fazenda milionária com vinhedos e azeites no RS 1 de 9

A propriedade abriga a sede da Bueno Wines, projeto vitivinícola estruturado a partir de 2009. A escolha do local, situado no paralelo 31, faixa geográfica favorável ao plantio de uvas no Hemisfério Sul, foi pensada para o cultivo de variedades como Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay e Petit Verdot, com a consultoria técnica de renomados enólogos europeus, como o francês Michel Rolland e o italiano Roberto Cipresso.

Além da produção de bebidas, que acumulam medalhas em concursos do setor vitivinícola e incluem rótulos produzidos na região italiana da Toscana, a fazenda possui olivais próprios para extração de azeite e uma estrutura dedicada à criação de cavalos da raça Crioula, paixão que acompanha o locutor desde a juventude.