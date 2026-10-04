TURISMO

Fazenda em Goiás reúne 42 mil pés de jabuticaba e mantém desafio criado nos anos 1980: quem comer uma fruta de cada árvore pode levar a propriedade para casa

Uma tradição criada há décadas transformou o pomar de Hidrolândia em atração turística durante a temporada da fruta.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:37

Durante a safra, visitantes podem circular entre as árvores e consumir jabuticabas diretamente dos pés. Crédito: Reprodução/Fazenda Jabuticabal

Uma fazenda em Goiás transformou uma antiga brincadeira em uma das histórias mais curiosas ligadas à jabuticaba. Em Hidrolândia, um pomar com cerca de 42 mil pés recebe visitantes durante a safra e mantém um desafio que atravessa décadas: quem conseguir comer uma fruta de cada árvore pode ganhar a propriedade.

Até hoje, ninguém completou a tarefa. O tamanho do pomar ajuda a explicar a dificuldade. A Fazenda Jabuticabal fica no distrito de Nova Fátima, na região metropolitana de Goiânia, e começou a cultivar a fruta em 1947.

Desafio atravessa décadas

A proposta surgiu na década de 1980 e continua sendo mantida pela propriedade. A regra é simples: o participante precisa consumir pelo menos uma jabuticaba de cada um dos milhares de pés espalhados pela fazenda.

A recompensa também chama atenção. Quem conseguir cumprir a missão pode levar a própria fazenda para casa. A tarefa, porém, permanece sem vencedor até hoje.

O desafio ganhou força justamente pela dimensão do pomar. Em vez de uma competição que depende apenas de velocidade ou habilidade, a tarefa exige passar por uma quantidade enorme de árvores e encontrar uma fruta em cada uma delas.

Jabuticabeiras carregadas de frutos formam o pomar da Fazenda Jabuticabal, em Hidrolândia, Goiás. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Pomar virou passeio

A produção de jabuticaba deixou de ser apenas uma atividade agrícola e passou a fazer parte da experiência oferecida aos visitantes. Durante a safra, o público pode caminhar pelo pomar, colher os frutos e comer jabuticabas diretamente dos pés.

A propriedade também possui estrutura para receber turistas, com restaurante, cafeteria, espaço para crianças e mirante. Há ainda produtos preparados a partir da fruta e a possibilidade de comprar jabuticabas para levar para casa.

A temporada de 2026 teve uma particularidade: a fazenda abriu a visitação antes do período tradicional por causa de uma produção antecipada. A recomendação é conferir os horários e valores antes de sair de casa, já que essas informações podem mudar conforme a temporada.

Quanto custa visitar

Para a temporada de 2026, a Fazenda Jabuticabal informa ingresso de R$ 65 para adultos. Crianças de 5 a 9 anos pagam meia-entrada, enquanto aquelas de até 4 anos têm acesso gratuito.

Quem quiser levar a fruta também paga separadamente. O valor informado pela propriedade é de R$ 12 por quilo de jabuticaba. O site oficial também apresenta restaurante, cafeteria e outras estruturas de lazer entre os serviços disponíveis.

A fazenda fica no distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, a cerca de 40 quilômetros de Goiânia, segundo a matéria publicada pela CNN Brasil.

Uma história iniciada em 1947

A relação da propriedade com a jabuticaba começou há quase oito décadas. Os primeiros cultivos foram formados em 1947, e o pomar cresceu ao longo dos anos até chegar aos cerca de 42 mil pés informados atualmente.

Hoje, a Fazenda Jabuticabal combina produção, turismo e produtos derivados da fruta. Entre tantas jabuticabeiras, uma tradição continua sendo especialmente difícil de cumprir: encontrar e comer uma fruta de cada árvore.