FAZENDA

Fazendeira assume propriedade rural de 500 anos na Alemanha e usa tecnologia para criar os filhos: ela divide cuidados da fazenda com educação dos filhos

Franziska Friesenegger administra uma fazenda leiteira histórica na Alemanha e conta com tecnologia e apoio familiar para cuidar dos filhos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:55

Franziska Friesenegger administra uma fazenda leiteira com cerca de 500 anos de história em Bauerbach, na Alemanha Crédito: Foto: Susanne Bollert

Uma fazenda com cinco séculos de história, dezenas de vacas leiteiras e uma família que divide as responsabilidades entre o campo e a criação dos filhos. Essa é a realidade de Franziska Friesenegger, uma agricultora alemã que assumiu a administração de uma propriedade rural em Bauerbach, na Alemanha.

Aos 33 anos, ela divide a rotina entre o gerenciamento da produção, o trabalho no estábulo e os cuidados com duas crianças pequenas. Ao seu lado está o marido, Anton, que também se dedicou à atividade rural e participa da administração da propriedade.

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A história faz parte de uma série dedicada às mulheres do campo e mostra como a tradição familiar pode se adaptar às mudanças na vida pessoal, à tecnologia e à divisão das tarefas dentro de uma fazenda.

Uma propriedade histórica que passou de geração em geração

A fazenda da família Friesenegger fica em Bauerbach, na Alemanha, e carrega uma história de aproximadamente 500 anos. A propriedade reúne áreas de pastagem, campos e plantações de cereais que ocupam quase 50 hectares.

O negócio familiar mantém cerca de 60 vacas leiteiras, além dos bezerros que nascem e crescem no local. Para manter a operação funcionando, diferentes gerações participam das atividades diárias.

Atualmente, quatro gerações da família vivem sob o mesmo teto. Entre elas está a bisavó, de 87 anos, Christine, de 64, e o casal formado por Franziska e Anton, que cria os dois filhos pequenos na própria fazenda.

Como Franziska assumiu o comando da fazenda

A trajetória de Franziska não começou com a certeza de que ela seria a responsável pelo negócio da família. Ela tem duas irmãs mais velhas, que também poderiam ter assumido a sucessão da propriedade.

Antes de se tornar gerente da fazenda, Franziska estudou administração rural e trabalhou como governanta e babá para duas famílias. Uma de suas experiências profissionais ocorreu em Pöcking, também na Alemanha.

A mudança de planos aconteceu depois que ela conheceu Anton, em 2014. Ele também vinha de uma família de agricultores e tinha formação como mecânico de máquinas agrícolas e de construção.

Com cerca de 60 vacas leiteiras, a propriedade da família Friesenegger combina tradição rural e tecnologia na produção Crédito: Foto: Susanne Bollert

Pouco depois, o pai de Franziska adoeceu gravemente, com câncer, e morreu. A família precisou se unir para dar continuidade às atividades e preservar o patrimônio construído ao longo das gerações.

O marido também mudou sua rotina para ajudar

Anton passou a participar das atividades da propriedade poucos meses depois de conhecer Franziska. Em cerca de quatro meses, já ajudava na colheita. Seis meses depois, também trabalhava no celeiro.

Após aproximadamente um ano e meio, ele se mudou para a fazenda. Desde então, os dois trabalham em tempo integral na propriedade, dividindo as responsabilidades da produção e da administração.

Embora os documentos da fazenda indiquem os nomes do casal, Franziska e Anton descrevem a gestão como uma parceria igualitária. Nenhum dos dois assume sozinho todas as tarefas, e a participação da mãe dela continua sendo importante para a manutenção do negócio.

Robô de ordenha ajuda a conciliar trabalho e maternidade

A chegada dos filhos trouxe novas responsabilidades para Franziska. Como acontece com muitos pais que trabalham no campo, ela precisou encontrar maneiras de conciliar as atividades profissionais com a rotina das crianças.

A própria agricultora reconhece que passou a ter menos tempo disponível para o trabalho desde que se tornou mãe. Afinal, cuidar dos animais exige atenção diária, enquanto os filhos pequenos também precisam de acompanhamento constante.

Uma das soluções encontradas pela família foi investir em um robô de ordenha, equipamento que ajuda a automatizar uma parte importante da produção leiteira.

Crianças crescem em contato direto com a vida rural

Para Franziska, um dos principais benefícios de viver e trabalhar na fazenda é poder acompanhar os filhos de perto durante a infância.

A filha Valentina tem quatro anos, enquanto o caçula, Anton, tem apenas um ano. Os dois passam boa parte do tempo no ambiente rural, onde convivem com os familiares e têm contato com os animais.

Os pequenos brincam no pátio, circulam de triciclo e bicicleta e observam a movimentação da propriedade. Os bezerros mais novos ficam em espaços individuais, conhecidos como iglus, que fazem parte da estrutura de criação.