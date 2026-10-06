Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feijão com caldo grosso e sem queimar: veja truque simples para temperar e acertar na panela de pressão

Aprenda o tempo certo de molho, o método seguro para usar a panela e o segredo de vó para engrossar o caldo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:30

Feijão
Feijão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer um feijão carioca perfeito, macio e com aquele caldo encorpado não exige mágica, apenas técnica. Muita gente ainda tem medo da panela de pressão ou acaba servindo grãos duros e caldo ralo, mas o segredo começa horas antes de colocar o feijão no fogo.

Deixar os grãos de molho na água com algumas gotas de limão ou vinagre por no mínimo 8 horas elimina os gases indigestos e corta o tempo de cozimento pela metade. Na hora de temperar, amassar uma concha dos grãos já cozidos diretamente na frigideira com alho dourado e devolver à panela garante mais consistência.

Veja como fazer feijão com caldo grosso

Fazer um feijão carioca perfeito, macio e com aquele caldo encorpado não exige mágica, apenas técnica. Muita gente ainda tem medo da panela de pressão ou acaba servindo grãos duros e caldo ralo, mas o segredo começa horas antes de colocar o feijão no fogo. por Sebastião José de Araújo/Embrapa
Deixar os grãos de molho na água com algumas gotas de limão ou vinagre por no mínimo 8 horas elimina os gases indigestos e corta o tempo de cozimento pela metade. Na hora de temperar, amassar uma concha dos grãos já cozidos diretamente na frigideira com alho dourado e devolver à panela garante mais consistência. por Reprodução
Ingredientes: 2 xícaras de feijão carioca cru, 6 xícaras de água quente (para a pressão), 4 dentes de alho picados ou amassados, 1/2 cebola média picadinha, 2 folhas de louro, 2 colheres de sopa de azeite ou óleo e Sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem: Timolina | Shutterstock
 Modo de preparo: Lave os grãos, coloque em uma tigela grande cobertos com água morna e deixe de molho por cerca de 8 a 12 horas; descarte essa água. por Freepik
Modo de preparo: Na panela de pressão, coloque o feijão demolhado, as folhas de louro e cubra com as 6 xícaras de água fresca. por Imagem: Fanfo | Shutterstock
Modo de preparo: Tampe bem, leve ao fogo médio e espere pegar pressão; assim que a válvula chiar, conte 15 a 20 minutos e desligue o fogo. por Imagem: Esin Deniz | Shutterstock
Modo de preparo: Aguarde a pressão sair naturalmente por completo antes de abrir a tampa. por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Modo de preparo: Em outra panela, doure a cebola e o alho no azeite; retire duas conchas do feijão da pressão, amasse bem na frigideira e despeje tudo de volta na panela grande. por Imagem: SerPhoto | Shutterstock
 Modo de preparo: Ajuste o sal, ligue o fogo baixo sem tampa e deixe apurar por 10 minutos mexendo de vez em quando até encorpar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 10
Fazer um feijão carioca perfeito, macio e com aquele caldo encorpado não exige mágica, apenas técnica. Muita gente ainda tem medo da panela de pressão ou acaba servindo grãos duros e caldo ralo, mas o segredo começa horas antes de colocar o feijão no fogo. por Sebastião José de Araújo/Embrapa

Ingredientes

2 xícaras de feijão carioca cru

6 xícaras de água quente (para a pressão)

4 dentes de alho picados ou amassados

1/2 cebola média picadinha

2 folhas de louro

2 colheres de sopa de azeite ou óleo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

Sobrecoxa crocante com batata rústica na airfryer fica pronta sem sujeira e salva o almoço de domingo

Hambúrguer suculento com ovo e legumes fica pronto em 15 minutos: aprenda a fazer essa receita prática para o almoço ou jantar

Arroz soltinho fica pronto em 30 minutos e não empapa: veja o segredo simples para acertar no almoço

Bisteca suína com brócolis fica pronta rapidinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Modo de preparo

Lave os grãos, coloque em uma tigela grande cobertos com água morna e deixe de molho por cerca de 8 a 12 horas; descarte essa água.

Na panela de pressão, coloque o feijão demolhado, as folhas de louro e cubra com as 6 xícaras de água fresca.

Tampe bem, leve ao fogo médio e espere pegar pressão; assim que a válvula chiar, conte 15 a 20 minutos e desligue o fogo.

Aguarde a pressão sair naturalmente por completo antes de abrir a tampa.

Em outra panela, doure a cebola e o alho no azeite; retire duas conchas do feijão da pressão, amasse bem na frigideira e despeje tudo de volta na panela grande.

Ajuste o sal, ligue o fogo baixo sem tampa e deixe apurar por 10 minutos mexendo de vez em quando até encorpar.

Leia mais

Imagem - Aos 44 anos, Marjorie Estiano surpreende com corpo malhado e revela nova dieta: 'Tudo melhorou'

Aos 44 anos, Marjorie Estiano surpreende com corpo malhado e revela nova dieta: 'Tudo melhorou'

Imagem - Marina Ruy Barbosa relembra polêmica com José Loreto: 'Grande circo'

Marina Ruy Barbosa relembra polêmica com José Loreto: 'Grande circo'

Imagem - Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, comove com carta aberta: 'Como voltar ao normal sem você?'

Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, comove com carta aberta: 'Como voltar ao normal sem você?'

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'

Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'
Imagem - BTS no banheiro? BT21 ganha coleção de higiene no Brasil com itens colecionáveis

BTS no banheiro? BT21 ganha coleção de higiene no Brasil com itens colecionáveis
Imagem - Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia

Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia