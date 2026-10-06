Feijão com caldo grosso e sem queimar: veja truque simples para temperar e acertar na panela de pressão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:30
Fazer um feijão carioca perfeito, macio e com aquele caldo encorpado não exige mágica, apenas técnica. Muita gente ainda tem medo da panela de pressão ou acaba servindo grãos duros e caldo ralo, mas o segredo começa horas antes de colocar o feijão no fogo.
Deixar os grãos de molho na água com algumas gotas de limão ou vinagre por no mínimo 8 horas elimina os gases indigestos e corta o tempo de cozimento pela metade. Na hora de temperar, amassar uma concha dos grãos já cozidos diretamente na frigideira com alho dourado e devolver à panela garante mais consistência.
Veja como fazer feijão com caldo grosso
Ingredientes
2 xícaras de feijão carioca cru
6 xícaras de água quente (para a pressão)
4 dentes de alho picados ou amassados
1/2 cebola média picadinha
2 folhas de louro
2 colheres de sopa de azeite ou óleo
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Lave os grãos, coloque em uma tigela grande cobertos com água morna e deixe de molho por cerca de 8 a 12 horas; descarte essa água.
Na panela de pressão, coloque o feijão demolhado, as folhas de louro e cubra com as 6 xícaras de água fresca.
Tampe bem, leve ao fogo médio e espere pegar pressão; assim que a válvula chiar, conte 15 a 20 minutos e desligue o fogo.
Aguarde a pressão sair naturalmente por completo antes de abrir a tampa.
Em outra panela, doure a cebola e o alho no azeite; retire duas conchas do feijão da pressão, amasse bem na frigideira e despeje tudo de volta na panela grande.
Ajuste o sal, ligue o fogo baixo sem tampa e deixe apurar por 10 minutos mexendo de vez em quando até encorpar.