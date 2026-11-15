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Feijão com caldo grosso fácil: receita simples do dia a dia para salvar o almoço de domingo

Método cria cremosidade em poucos minutos e te dá um feijão cremoso e consistente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:00

Feijão com caldo grosso
Feijão com caldo grosso Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Deixar o feijão preto com caldo grosso e brilhante não exige horas no fogão nem o uso de farinha para engrossar. Na maioria das vezes, o líquido fica ralo porque falta aproveitar o próprio amido natural do grão na hora de temperar.

O truque usado por restaurantes tradicionais começa depois que o feijão sai da panela de pressão: basta amassar duas conchas dos grãos cozidos junto com o refogado de alho e cebola na frigideira. Quando essa pasta volta para a panela e ferve por alguns minutos, o caldo ganha consistência e absorve todo o tempero.

Aprenda a fazer feijão preto com caldo grosso

Escolha e lave os grãos de feijão preto. Se tiver tempo, deixe de molho em água morna por 30 minutos e descarte essa água. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque o feijão na panela de pressão, cubra com cerca de 2 litros de água limpa e adicione a folha de louro. por Imagem gerada por inteligência artificial
Tampe e leve ao fogo alto. Assim que pegar pressão, abaixe para fogo médio e cozinhe por 25 minutos. Desligue e espere a pressão sair sozinha. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma frigideira ao lado, aqueça a banha de porco ou o óleo e refogue a cebola até murchar. Junte o alho picado e doure sem deixar queimar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Retire duas conchas cheias de feijão da panela de pressão e coloque direto na frigideira do refogado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Esmague bem os grãos com as costas da concha até formar uma pasta rústica e encorpada. Tempere com sal e o cominho. por Imagem gerada por inteligência artificial
Devolva todo o conteúdo da frigideira para a panela de pressão com o restante do feijão. por Imagem gerada por inteligência artificial
Deixe ferver destampado em fogo médio por cerca de 6 minutos, mexendo de vez em quando, até o caldo reduzir e ficar grosso e brilhante. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Escolha e lave os grãos de feijão preto. Se tiver tempo, deixe de molho em água morna por 30 minutos e descarte essa água. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

500 g de feijão preto cru

1 folha de louro

5 dentes de alho bem picados

Meia cebola picada em cubinhos

2 colheres de sopa de banha de porco ou óleo

1 colher de chá de cominho em pó (opcional)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água suficiente para o cozimento (cerca de 2 litros)

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  • Modo de fazer:

Escolha e lave os grãos de feijão preto. Se tiver tempo, deixe de molho em água morna por 30 minutos e descarte essa água.

Coloque o feijão na panela de pressão, cubra com cerca de 2 litros de água limpa e adicione a folha de louro.

Tampe e leve ao fogo alto. Assim que pegar pressão, abaixe para fogo médio e cozinhe por 25 minutos. Desligue e espere a pressão sair sozinha.

Em uma frigideira ao lado, aqueça a banha de porco ou o óleo e refogue a cebola até murchar. Junte o alho picado e doure sem deixar queimar.

Retire duas conchas cheias de feijão da panela de pressão e coloque direto na frigideira do refogado.

Esmague bem os grãos com as costas da concha até formar uma pasta rústica e encorpada. Tempere com sal e o cominho.

Devolva todo o conteúdo da frigideira para a panela de pressão com o restante do feijão.

Deixe ferver destampado em fogo médio por cerca de 6 minutos, mexendo de vez em quando, até o caldo reduzir e ficar grosso e brilhante.

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