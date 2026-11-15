Feijão com caldo grosso fácil: receita simples do dia a dia para salvar o almoço de domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:00
Deixar o feijão preto com caldo grosso e brilhante não exige horas no fogão nem o uso de farinha para engrossar. Na maioria das vezes, o líquido fica ralo porque falta aproveitar o próprio amido natural do grão na hora de temperar.
O truque usado por restaurantes tradicionais começa depois que o feijão sai da panela de pressão: basta amassar duas conchas dos grãos cozidos junto com o refogado de alho e cebola na frigideira. Quando essa pasta volta para a panela e ferve por alguns minutos, o caldo ganha consistência e absorve todo o tempero.
Aprenda a fazer feijão preto com caldo grosso
500 g de feijão preto cru
1 folha de louro
5 dentes de alho bem picados
Meia cebola picada em cubinhos
2 colheres de sopa de banha de porco ou óleo
1 colher de chá de cominho em pó (opcional)
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Água suficiente para o cozimento (cerca de 2 litros)
Escolha e lave os grãos de feijão preto. Se tiver tempo, deixe de molho em água morna por 30 minutos e descarte essa água.
Coloque o feijão na panela de pressão, cubra com cerca de 2 litros de água limpa e adicione a folha de louro.
Tampe e leve ao fogo alto. Assim que pegar pressão, abaixe para fogo médio e cozinhe por 25 minutos. Desligue e espere a pressão sair sozinha.
Em uma frigideira ao lado, aqueça a banha de porco ou o óleo e refogue a cebola até murchar. Junte o alho picado e doure sem deixar queimar.
Retire duas conchas cheias de feijão da panela de pressão e coloque direto na frigideira do refogado.
Esmague bem os grãos com as costas da concha até formar uma pasta rústica e encorpada. Tempere com sal e o cominho.
Devolva todo o conteúdo da frigideira para a panela de pressão com o restante do feijão.
Deixe ferver destampado em fogo médio por cerca de 6 minutos, mexendo de vez em quando, até o caldo reduzir e ficar grosso e brilhante.