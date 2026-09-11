CASA E JARDIM

Feijão com quatro ‘asas’ cresce em trepadeiras e produz vagens crocantes com sabor de amendoim fresco

Pouco conhecida no Brasil, espécie tropical aproveita espaços verticais da horta e ainda permite o consumo de folhas, flores e raízes



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:20

Vagens do feijão-alado crescem em trepadeiras e escondem sementes semelhantes às de outras leguminosas Crédito: Ilustração gerada por IA

À primeira vista, o fruto parece ter sido dobrado nas laterais. Quatro bordas onduladas percorrem toda a vagem e criam o formato que deu nome ao feijão-alado, uma leguminosa tropical ainda pouco conhecida no Brasil, mas cultivada há décadas em diferentes regiões da Ásia e do Pacífico.

Além da aparência incomum, o Psophocarpus tetragonolobus também surpreende pelo sabor. Quando colhidas ainda jovens, as vagens permanecem tenras e crocantes e apresentam notas frequentemente comparadas às de castanhas e amendoim fresco.

Planta é uma das favoritas para se ter dentro de casa 1 de 5

Na horta, o crescimento é rápido e vertical. Os ramos procuram estruturas próximas para subir e podem ocupar cercas, treliças e outros suportes, o que torna a espécie interessante para quem quer aproveitar melhor espaços pequenos.

Quatro 'asas' na vagem

O nome da espécie está diretamente ligado ao formato do fruto. Em vez da superfície lisa encontrada no feijão-vagem mais conhecido, cada vagem desenvolve quatro projeções longitudinais que formam bordas onduladas ao longo de todo o comprimento.

Ainda na fase jovem, antes de as sementes crescerem demais, a textura costuma ser mais macia e crocante. É justamente nesse estágio que o fruto costuma ser aproveitado em diferentes preparos culinários.

Na cozinha, o uso vai muito além de um simples acompanhamento. Refogados, curries e pratos com legumes estão entre as formas mais comuns de preparo, principalmente em regiões da Ásia onde a espécie faz parte da alimentação tradicional.

Com o amadurecimento, porém, a estrutura muda. A vagem fica mais rígida, enquanto as sementes internas ganham destaque e passam a exigir um preparo diferente antes do consumo.

Muito além da vagem

Outra característica chama atenção de quem cultiva a espécie: quase todas as partes da planta podem ter aproveitamento culinário. Folhas, flores, sementes e raízes tuberosas também aparecem em receitas tradicionais.

Entre as folhas mais novas, o uso lembra o de hortaliças como espinafre e couve. Elas podem ser cozidas ou refogadas e acrescentadas a refeições do dia a dia.

Já as flores, de tonalidade azulada ou arroxeada, não servem apenas como elemento ornamental. Em algumas regiões, entram em saladas e outras preparações, acrescentando cor e sabor suave aos pratos.

Debaixo do solo, determinadas variedades ainda desenvolvem raízes tuberosas. Essas estruturas também podem ser consumidas depois do preparo adequado e são estudadas pelo valor nutricional.

No caso das sementes maduras, o cuidado precisa ser maior. Assim como ocorre com outras leguminosas, o cozimento adequado é importante antes do consumo, o que torna equivocada a ideia de que todas as partes da planta podem ser ingeridas cruas.

Trepadeira pede suporte

Para crescer bem, a espécie precisa de espaço para subir. Treliças, cercas, arames e estruturas semelhantes ajudam a conduzir os ramos e evitam que a planta se espalhe desordenadamente pelo chão.

Em regiões quentes e úmidas, o desenvolvimento tende a ser favorecido. A origem tropical explica a adaptação a temperaturas mais elevadas e também a sensibilidade ao frio intenso.

Durante o crescimento, as folhas formam uma cobertura densa e as flores surgem antes das vagens. O conjunto acaba unindo produção de alimentos e efeito ornamental no mesmo espaço.

Pouco conhecida em muitas hortas brasileiras, a espécie reúne justamente as características que despertam curiosidade: cresce para cima, produz frutos de formato incomum e ainda oferece diferentes partes aproveitáveis na alimentação.