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Feijão congelado com gosto de fresco: o truque para tirar o gosto de geladeira e engrossar o caldo em 10 minutos

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:00

Feijão congelado com gosto de fresco Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Esquentar o feijão congelado direto no micro-ondas costuma deixar o caldo ralo e com aquele gostinho de geladeira. O segredo para parecer que ele acabou de sair da panela de pressão é fazer um refogado novo. Jogando a pedra de feijão ainda congelada em cima do alho dourado, o caldo engrossa e pega sabor de comida fresca na hora, salvando o almoço rapidinho e sem complicação.

Veja como deixar feijão congelado com gosto de fresco

Esquentar o feijão congelado direto no micro-ondas costuma deixar o caldo ralo e com aquele gostinho de geladeira.  por Imagem gerada por inteligência artificial
O segredo para parecer que ele acabou de sair da panela de pressão é fazer um refogado novo.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Jogando a pedra de feijão ainda congelada em cima do alho dourado, o caldo engrossa e pega sabor de comida fresca na hora, salvando o almoço rapidinho e sem complicação. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes - 1 pote de feijão congelado (com caldo), 3 dentes de alho picados ou amassados, 1 colher de sopa de óleo, azeite ou banha 1 folha de louro, Sal e pimenta a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma panela, esquente o óleo e frite o alho com a folha de louro até dourar de leve (cuidado para não queimar, senão amarga). por Imagem gerada por inteligência artificial
Tire a pedra de feijão congelado do pote e coloque direto na panela em cima do refogado.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Pingue umas duas colheres de água e tampe. por Imagem gerada por inteligência artificial
Deixe no fogo baixo por uns 10 minutos, dando uma mexida de vez em quando, até o bloco derreter por completo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Amasse alguns grãos com a concha para ajudar a engrossar o caldo, acerte o sal e sirva em seguida. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Esquentar o feijão congelado direto no micro-ondas costuma deixar o caldo ralo e com aquele gostinho de geladeira.  por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

1 pote de feijão congelado (com caldo)

3 dentes de alho picados ou amassados

1 colher de sopa de óleo, azeite ou banha

1 folha de louro

Sal e pimenta a gosto

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  • Modo de preparo

Em uma panela, esquente o óleo e frite o alho com a folha de louro até dourar de leve (cuidado para não queimar, senão amarga).

Tire a pedra de feijão congelado do pote e coloque direto na panela em cima do refogado. Pingue umas duas colheres de água e tampe.

Deixe no fogo baixo por uns 10 minutos, dando uma mexida de vez em quando, até o bloco derreter por completo.

Amasse alguns grãos com a concha para ajudar a engrossar o caldo, acerte o sal e sirva em seguida.

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