Feijão congelado com gosto de fresco: o truque para tirar o gosto de geladeira e engrossar o caldo em 10 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:00
Esquentar o feijão congelado direto no micro-ondas costuma deixar o caldo ralo e com aquele gostinho de geladeira. O segredo para parecer que ele acabou de sair da panela de pressão é fazer um refogado novo. Jogando a pedra de feijão ainda congelada em cima do alho dourado, o caldo engrossa e pega sabor de comida fresca na hora, salvando o almoço rapidinho e sem complicação.
Veja como deixar feijão congelado com gosto de fresco
1 pote de feijão congelado (com caldo)
3 dentes de alho picados ou amassados
1 colher de sopa de óleo, azeite ou banha
1 folha de louro
Sal e pimenta a gosto
Em uma panela, esquente o óleo e frite o alho com a folha de louro até dourar de leve (cuidado para não queimar, senão amarga).
Tire a pedra de feijão congelado do pote e coloque direto na panela em cima do refogado. Pingue umas duas colheres de água e tampe.
Deixe no fogo baixo por uns 10 minutos, dando uma mexida de vez em quando, até o bloco derreter por completo.
Amasse alguns grãos com a concha para ajudar a engrossar o caldo, acerte o sal e sirva em seguida.