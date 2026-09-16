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'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Longa dirigido por Allan Deberton vai representar o país na disputa pela estatueta de melhor filme internacional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:37

"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 Crédito: Divulgação

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa', dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação
Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood. por Divulgação
A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos. por Divulgação
A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro. por Divulgação
Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories após "Feito Pipa" ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Reprodução/Instagram
Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins. por Divulgação
Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior. por Divulgação
O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março. por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
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O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação

A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos.

A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro.

Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins.

Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior.

O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março.

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