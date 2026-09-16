CINEMA

'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Longa dirigido por Allan Deberton vai representar o país na disputa pela estatueta de melhor filme internacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:37

"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 Crédito: Divulgação

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa', dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 1 de 10

A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos.

A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro.

Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins.

Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior.