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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:50
O filme brasileiro 'Feito Pipa', que tem Lázaro Ramos no elenco, entrou na pré-lista de produções que podem concorrer ao Globo de Ouro 2027. A lista com títulos que cumprem as regras para disputar o prêmio saiu nesta quarta-feira (25), divulgada pela revista norte-americana Variety.
'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027
Além de aparecer entre os possíveis indicados a Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o longa brasileiro também está na disputa por Melhor Trilha Sonora Original, criada por João Victor Barroso.
Os finalistas que vão concorrer aos troféus serão anunciados no dia 7 de dezembro. Já a festa de entrega do Globo de Ouro 2027 está marcada para 10 de janeiro. A pré-lista divulgada agora mostra os filmes que podem concorrer em sete categorias, incluindo drama, comédia ou musical, animação, canção original e melhor filme.
Gravado no sertão do Ceará, Feito Pipa mostra a vida de Gugu, interpretado por Yuri Gomes. O menino gosta de dançar, sonha em ser jogador de futebol e enfrenta preconceito por ter um jeito afeminado.
Criado com liberdade pela avó Dilma (Teca Pereira), que tem Alzheimer, o garoto passa por uma grande mudança quando surge a chance de sair da casa dela para morar com o pai, Batista, papel de Lázaro Ramos.
Além de buscar espaço no Globo de Ouro, o filme já tem outro desafio fora do país. A Academia Brasileira de Cinema escolheu Feito Pipa para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027.
Na disputa por uma vaga em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o Brasil aparece ao lado de outros 41 filmes de vários países. Entre eles estão o francês 'O Sentido da Vida', o sul-coreano 'Hope', o japonês 'Godzilla Minus Zero' e o espanhol 'Natal Amargo'.
Já na categoria de Melhor Trilha Sonora Original, o trabalho de João Victor Barroso disputa espaço com quase cem concorrentes, incluindo músicas de grandes produções de Hollywood como 'Duna: Parte 3', 'Toy Story 5', 'O Diabo Veste Prada 2', 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' e 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'.