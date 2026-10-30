ENTREVISTA EXCLUSIVA

‘Feito Pipa’: filme com Lázaro Ramos transforma preconceito familiar em uma história sobre afeto

Representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027, ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton, acompanha um menino que encontra na avó a liberdade para ser quem é

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:51

Na disputa por uma vaga no Oscar 2027, o filme aborda preconceito, infância e os laços de afeto entre gerações Crédito: Jamille Queiroz

Gugu quer salvar o mundo. No universo do menino de quase 12 anos interpretado por Yuri Gomes, ator baiano, a missão começa dentro de casa: é preciso salvar a avó, Dilma (Teca Pereira), a pessoa que lhe oferece uma infância livre, sem cobranças para se encaixar nas expectativas dos adultos. Quando a saúde dela começa a se deteriorar, o garoto teme perder também o lugar onde aprendeu a existir sem precisar explicar quem é. É dessa ameaça que parte Feito Pipa, novo filme de Allan Deberton, que transforma uma história familiar em uma reflexão sobre preconceito, infância e a capacidade de amar sem impor condições.

Escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027, o longa estreia nos cinemas nesta quinta-feira (5), depois de conquistar prêmios em festivais internacionais. Ambientada no interior do Ceará, a produção acompanha a tentativa de Gugu de evitar que a fragilidade da avó o obrigue a morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), com quem mantém uma relação difícil. O homem ama o filho, mas não consegue aceitá-lo como ele é.

A contradição foi justamente o que despertou o interesse de Lázaro pelo personagem. Ao receber o convite, o ator imaginou que interpretaria um vilão. “Quando fui convidado para o filme, acho que fui primeiro pela vaidade do ator, sabe? Então, a primeira coisa que eu disse foi: ‘Vou fazer um vilão. É a oportunidade de fazer um vilão’”, conta.

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Os ensaios, porém, revelaram um homem mais complexo do que a figura de um pai simplesmente bruto e violento. “Entendi, no processo de ensaio, que é um cara que ama o filho, mas tem uma impossibilidade, uma incapacidade de aceitar o filho do jeito que ele é”, afirma.

A construção levou Lázaro a olhar também para a própria experiência como pai e a questionar as expectativas que os adultos projetam sobre os filhos. O conflito de Batista não está na ausência de amor, mas na dificuldade de compreender que esse sentimento não dá a ninguém o direito de determinar quem o outro deve ser. É nesse ponto que Feito Pipa encontra sua questão mais delicada: o preconceito dentro de casa pode coexistir com o afeto e, ainda assim, ferir profundamente.

Lázaro conta que desejava trabalhar com histórias sobre paternidade havia algum tempo. Para ele, o cinema oferece uma oportunidade de levar o assunto para além das conversas que os próprios homens costumam evitar. O ator lembra que, quando se tornou pai pela primeira vez, criou um grupo de celular com outros homens para discutir a experiência. “Uma hora depois, a gente já estava falando de futebol, piada, viagem, tudo, menos sobre ser pai”, recorda.

Infância sem moldes

A preocupação em não reduzir Gugu ao preconceito que enfrenta orientou também o trabalho de Allan Deberton. O menino não existe apenas para provocar uma discussão sobre intolerância. Tem desejos, brincadeiras e uma maneira espontânea de experimentar o mundo. A relação com a avó é o centro dessa liberdade, enquanto a possibilidade de perdê-la faz com que precise lidar com questões que deveriam estar distantes de sua idade.

“Feito Pipa vai muito além das questões de gênero e de um lugar de autodescoberta. Ele realmente vai na contramão de um filme que fala sobre a conexão de amor, carinho e cuidado entre neto e avó, os problemas que a terceira idade enfrenta, as dificuldades das pessoas que convivem com o Alzheimer e os desafios de tudo isso sob o ponto de vista de uma criança”, explica o diretor.

A escolha de Yuri Gomes, de Salvador, aconteceu após uma seleção com 700 crianças do Nordeste. De acordo com Deberton, o jovem ator trouxe espontaneidade e disposição para a construção do personagem. Ao lado de Lázaro e Teca Pereira, encontrou espaço para desenvolver uma atuação que combina vivacidade e vulnerabilidade.

Entre as cenas que mais o marcaram está aquela em que Gugu foge com a avó. Para Yuri, o momento traduz a dimensão que Dilma ocupa na vida do menino. “Quando ele fala, na primeira parte do filme, ‘Eu vou salvar o mundo’, aquela cena mostra que ele vai salvar a avó. O mundo dele é a avó dele”, diz.

A frase ajuda a compreender a força da relação entre os dois. Enquanto Batista tenta enquadrar o filho em suas expectativas, Dilma oferece a Gugu a possibilidade de descobrir a própria identidade. A ameaça de separação torna essa diferença ainda mais dolorosa: o menino pode perder justamente quem lhe ensinou que não precisa deixar de ser ele mesmo para receber amor.

Yuri recebeu uma menção honrosa por sua atuação no Festival de Cinema de Gramado e começa a experimentar a atenção que acompanha o reconhecimento público. Com humor, define a rotina de entrevistas e fotografias como um “perrengue chique”. A experiência ainda é novidade, mas o ator parece compreender a dimensão do trabalho que realizou. Para ele, a mensagem do filme é direta: “Nunca desistam dos seus sonhos. Vocês podem conseguir, vocês são capazes”.

Um Brasil que cabe no cinema

A trajetória de Feito Pipa nos festivais ganhou um novo capítulo com a escolha para representar o país no Oscar. Em Berlim, o longa recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo júri jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. Em Gramado, conquistou quatro Kikitos, incluindo Melhor Direção, para Deberton, Melhor Atriz, para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante, para Lázaro Ramos, e Melhor Filme pelo Júri Popular. Yuri recebeu a menção honrosa. A produção também foi reconhecida em festivais de Guadalajara e Cartagena.

Para Lázaro, a escolha evidencia a diversidade da produção nacional. “É um filme diferente dos outros dois, também com qualidade, mas que mostra como o nosso cinema é diverso e tem outras paisagens”, afirma, ao comparar a produção com Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. O ator destaca tanto a paisagem do sertão cearense quanto as histórias e os elencos que ajudam a ampliar as possibilidades do cinema brasileiro.

Deberton também vê a oportunidade como uma forma de aproximar o público de uma produção realizada no Nordeste. O diretor acredita que o filme pode encontrar espectadores para além da discussão sobre premiações. “É muito importante que o público nos ajude. Essa é a parte que deixamos com o público: poder conferir o filme no cinema, fazer um convite boca a boca, levando os amigos e a família para assistir a essa história muito emocionante”, diz.

A expectativa pelo Oscar, no entanto, não esgota o que a obra tem a oferecer. Ao abordar uma criança queer, o envelhecimento e os conflitos de uma família, Feito Pipa aposta na capacidade de uma história particular de alcançar experiências compartilhadas. O filme convida o espectador a rever suas próprias relações sem transformar seus personagens em exemplos perfeitos ou em figuras definidas apenas pela dor.

Lázaro chama essa possibilidade de “pedagogia do afeto”. Para ele, a transformação não acontece porque o filme apresenta uma lição pronta, mas porque sensibiliza o público e abre espaço para conversas que talvez não acontecessem de outra maneira. Deberton segue pelo mesmo caminho ao defender que a história pode lembrar as pessoas de relações que precisam ser retomadas e de gestos de carinho que não deveriam ser adiados.

No fim, Gugu continua querendo salvar o mundo, mas sua missão começa com alguém que ama. Batista precisa descobrir que acolher o filho exige abandonar a tentativa de moldá-lo; o menino, por sua vez, luta para preservar a liberdade que encontrou ao lado da avó. Entre os dois está a pergunta que sustenta o filme: até que ponto o amor consegue existir quando não aceita as diferenças de quem ama?