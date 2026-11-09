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Felca reage após vazar 'chorar aqui' em roteiro e provocar críticas: influenciador explica o que aconteceu na gravação de relato sobre fobia social

Influenciador afirma que interrompeu a gravação enquanto chorava e retomou o trabalho dois dias depois; anotação serviria para manter a continuidade entre as cenas



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:13

Felca explicou que a anotação “chorar aqui” no roteiro servia como lembrete para manter a continuidade entre gravações feitas em dias diferentes Crédito: Reprodução – YouTube e Instagram/@felca0

Duas palavras no roteiro de um relato pessoal colocaram Felca no centro de uma discussão sobre a espontaneidade de suas emoções. Depois de compartilhar a indicação “chorar aqui”, o influenciador recebeu críticas e voltou às redes sociais para explicar por que havia registrado aquele lembrete durante a produção de um vídeo sobre fobia social.

Felca, de 28 anos, afirmou que gravou o conteúdo em dias diferentes. Em uma das etapas, encerrou a filmagem enquanto chorava. Por isso, anotou no documento como havia terminado a cena, para lembrar daquele momento quando retomasse o trabalho.

Nos esclarecimentos publicados em seu perfil no Instagram, ele mostrou trechos da gravação e explicou que voltou a filmar dois dias depois. Segundo o influenciador, a marcação pretendia evitar uma mudança brusca entre as partes, mas ele não conseguiu reproduzir o choro.

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Gravação em dias diferentes

Ao apresentar sua explicação, Felca relacionou a anotação à continuidade das gravações. Como havia interrompido o relato em um momento de emoção, queria lembrar como aparecia diante da câmera antes da pausa.

“Não sou o Al Pacino para chorar a hora que eu quiser”, afirmou. Ele acrescentou que continuou a gravação mesmo sem conseguir chorar novamente. Assim, a diferença entre os dois momentos permaneceu no resultado publicado.

O influenciador também disse que costuma escrever orientações para se lembrar de detalhes durante a produção. Na versão dele, as observações do documento funcionavam como lembretes pessoais ao longo do trabalho.

Roteiro provocou críticas

A discussão começou depois que Felca compartilhou o material na segunda-feira, 2 de novembro. Além de “chorar aqui”, internautas destacaram as indicações “Levantar foto e desabar no choro” e “Silêncio de 20 segundos”.

As marcações circularam no X e levaram usuários a questionar se o influenciador havia planejado as reações emocionais do relato. Depois da repercussão negativa, ele apagou as publicações que exibiam o roteiro.

Ao responder às críticas, Felca sustentou que a anotação sobre chorar registrava uma situação que já havia acontecido na gravação. Segundo sua explicação, portanto, ele escreveu o lembrete após encerrar uma das etapas da filmagem.

Relato sobre fobia social

O conteúdo que deu origem à discussão reúne experiências pessoais de Felca com saúde mental, bullying e dificuldades em situações sociais. O influenciador falou sobre os obstáculos que enfrenta para conviver com outras pessoas e participar de atividades fora de casa.

Antes da polêmica com o roteiro, a publicação já havia recebido críticas de internautas que esperavam um posicionamento político do criador de conteúdo. Mais tarde, a divulgação das anotações abriu outra discussão, desta vez sobre a preparação do relato publicado em seu canal no YouTube.