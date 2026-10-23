POLÊMICA

Felca revela reação após expor fobia social e ler mensagens de seguidores por quatro horas

Youtuber contou que teve medo da repercussão do vídeo, mas decidiu publicar o relato após oito meses de produção por acreditar que poderia ajudar outras pessoas

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:00

Felca comentou as mensagens recebidas após revelar ter fobia social em vídeo publicado na internet. Crédito: Reprodução

A repercussão do vídeo em que Felca revelou ter fobia social levou o influenciador a dedicar horas à leitura de mensagens de seguidores. Nesta sexta-feira (23), ele comentou a recepção do conteúdo e afirmou que ficou emocionado com os relatos de pessoas que se identificaram com sua experiência.

Em uma publicação no Instagram, o youtuber contou que passou quatro horas lendo mensagens enviadas por seguidores. “Hoje passei 4 horas lendo mensagens na DM e fiquei com o coração em paz”, escreveu.

Felca também explicou que sentiu receio antes de tornar pública uma experiência pessoal. Segundo ele, o vídeo levou oito meses para ser produzido e só foi publicado depois de uma reflexão sobre o possível impacto do relato na vida de outras pessoas.

“Eu senti receio, não tinha ideia de como ia ser recebido”, afirmou. O influenciador disse que decidiu seguir em frente por imaginar que o conteúdo poderia ter feito diferença caso tivesse acesso a uma história semelhante durante a infância.

Na mensagem, ele agradeceu a quem compartilhou experiências pessoais e destacou a importância de falar sobre a própria dor. A publicação também foi acompanhada por relatos de seguidores que encontraram identificação e acolhimento no vídeo.

Felca 1 de 10

A revelação ocorreu em meio a críticas direcionadas ao influenciador. Parte das manifestações surgiu depois que ele se absteve nas eleições e publicou um conteúdo pessoal sem abordagem política, após passar meses afastado da internet.

Apesar das reações negativas, Felca demonstrou estar satisfeito com a decisão de compartilhar sua história. Para ele, a possibilidade de alcançar pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes foi um dos fatores que justificaram a exposição.

Felca ganhou projeção nacional ao publicar um vídeo sobre a adultização infantil nas redes sociais. O conteúdo alcançou cerca de 54 milhões de visualizações e ampliou o debate sobre a exposição de crianças na internet.