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Felipe Amorim e Duda Kropf oficializam casamento em Fortaleza; veja fotos

Cantor e influenciadora se reúnem com amigos e familiares nesta terça-feira (15) para celebrar a união

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:23

Felipe Amorim e Duda Kropf se casam em cerimônia luxuosa em Fortaleza
Felipe Amorim e Duda Kropf se casam em cerimônia luxuosa em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe Amorim e Duda Kropf se casaram nesta terça-feira (15), em Fortaleza (CE). Após a cerimônia, o casal recepcionou os convidados em uma festa luxuosa no Colosso. Eles estavam noivos desde março deste ano, quando o cantor surpreendeu a influenciadora ao pedi-la em casamento durante a gravação de um videoclipe.

O projeto da celebração foi assinado pelo Bernardo Atelier, que decorou o espaço com espécies de flores brancas e orquídeas naturais amarelas. O ambiente também contou com mesas comunitárias e tecidos leves para compor uma atmosfera fluida.

Registros do casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf em Fortaleza

Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram
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Casamento de Felipe Amorim e Duda Kropf por Reprodução/Instagram

Os festejos tiveram início na noite desta segunda-feira (14), quando o casal celebrou o pré-wedding (festa realizada na véspera do casamento para reunir os noivos e convidados mais próximos) no Muzha Beach Club, evento marcado por momentos descontraídos e fogos de artifício na praia.

Em entrevista à revista Quem, os recém-casados falaram sobre a união e a decisão de oficializar o relacionamento. Juntos há cerca de um ano, eles afirmam que a certeza do casamento surgiu de forma natural ao longo do tempo.

"Acho que foi a certeza que a gente foi construindo no dia a dia. Apesar de nossa rotina ser muito corrida, a gente consegue se entender, se apoiar e dividir a vida de uma forma muito leve", compartilhou a influenciadora, reforçando que a parceria entre os dois foi decisiva.

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O cantor concordou com a esposa. "Foi uma decisão muito natural. A gente vive muita coisa junto, tem uma sintonia muito grande e, mesmo com a correria da agenda, estamos sempre presentes um para o outro", disse Felipe.

Entre a extensa rotina de shows pelo país, programas de televisão e gravações, Duda aponta que o maior desafio dessa nova fase será conciliar os compromissos profissionais de ambos: "Acho que todo mundo tem um pouco de receio diante de uma mudança tão importante. No nosso caso, acho que o maior desafio é justamente conciliar ainda mais as nossas rotinas, porque a vida do Felipe é muito intensa. Mas a gente se entende muito, vai ser algo natural."

Por sua vez, Felipe afirma não sentir medo em relação ao futuro, embora reconheça a expectativa atrelada ao casamento. "Medo mesmo, acho que não. Existe aquela ansiedade natural de começar uma nova fase, e encaramos isso sempre juntos. O mais importante é saber que temos um ao outro e que podemos conversar sobre qualquer coisa", garantiu.

Em relação à exposição pública, os dois comentam como lidam com os comentários do público sobre a relação. Duda destaca que o casal aprendeu a blindar a intimidade contra interferências externas.

"A gente conversa, sim, mas aprendemos a não deixar que comentários externos ditem a nossa relação. O que importa é o que nós dois sabemos e vivemos dentro de casa", explicou a influenciadora.

Na mesma linha, Felipe reforça a importância de preservar a privacidade do casal. "A exposição faz parte da nossa vida, mas a nossa relação é muito maior do que o que aparece na internet. A gente procura preservar o que é nosso e não dar tanta importância para aquilo que não acrescenta. No fim, quem vive a relação somos nós", concluiu.

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Tags:

Casamento Felipe Amorim Duda Kropf

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