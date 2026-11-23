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Heider Sacramento
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:38
O romance de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai enfrentar uma nova turbulência em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela da Globo, Otoniel (Tony Ramos) descobrirá a aproximação dos dois e reagirá de maneira agressiva, provocando uma ruptura familiar que levará o neto a deixar a casa onde mora.
Tudo começará quando o patriarca surpreender os rapazes dançando juntos na escola de Dora. O flagrante, exibido no capítulo de sexta-feira (20), abrirá caminho para uma série de desentendimentos envolvendo a família de Mau Mau.
No sábado (21), Felipe descobrirá que o namorado é irmão de Adriana (Leticia Colin). Enquanto Carolina tentará intermediar uma conversa entre os jovens, Mau Mau aceitará um encontro com o avô para discutir o ocorrido.
Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa
A situação ficará ainda mais delicada na terça-feira (24), quando Otoniel ameaçará colocar o neto para fora de casa. Diante do conflito, Mau Mau decidirá sair da residência e buscar abrigo na casa da irmã, Adriana.
Felipe e Mau
A postura do patriarca também provocará uma discussão com Elisa (Isabela Garcia), que não concordará com a maneira como o marido trata o jovem e o repreenderá.
Mas os problemas de Mau Mau não terminarão com a mudança de endereço. O relacionamento com Felipe também entrará em crise, especialmente depois que o rapaz começar a questionar a confiança que deposita no namorado.
Na quarta-feira (25), Fábia pedirá a Ulisses que converse com Felipe sobre o namoro. Já na sexta-feira (27), Felipe confessará que não consegue mais confiar em Mau Mau e contará a Fernando sobre o fim do relacionamento.
Abalado, Mau Mau também desabafará sobre a separação. No sábado (28), o jovem admitirá que continua apaixonado por Felipe, mesmo depois dos conflitos que afastaram os dois.
As cenas estão previstas nos resumos oficiais da Globo e podem sofrer alterações durante a edição dos capítulos.