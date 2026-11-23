NOVELA DAS 9

Felipe descobre segredo de Mau Mau e romance entra em crise em ‘Quem Ama Cuida’

Patriarca ameaça expulsar o jovem de casa após flagrá-lo com o namorado; relacionamento também enfrentará uma crise nos próximos capítulos

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:38

Felipe descobrirá que Mau Mau é irmão de Adriana e enfrentará uma crise no namoro em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

O romance de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai enfrentar uma nova turbulência em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela da Globo, Otoniel (Tony Ramos) descobrirá a aproximação dos dois e reagirá de maneira agressiva, provocando uma ruptura familiar que levará o neto a deixar a casa onde mora.

Tudo começará quando o patriarca surpreender os rapazes dançando juntos na escola de Dora. O flagrante, exibido no capítulo de sexta-feira (20), abrirá caminho para uma série de desentendimentos envolvendo a família de Mau Mau.

No sábado (21), Felipe descobrirá que o namorado é irmão de Adriana (Leticia Colin). Enquanto Carolina tentará intermediar uma conversa entre os jovens, Mau Mau aceitará um encontro com o avô para discutir o ocorrido.

Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa

A situação ficará ainda mais delicada na terça-feira (24), quando Otoniel ameaçará colocar o neto para fora de casa. Diante do conflito, Mau Mau decidirá sair da residência e buscar abrigo na casa da irmã, Adriana.

Felipe e Mau 1 de 9

A postura do patriarca também provocará uma discussão com Elisa (Isabela Garcia), que não concordará com a maneira como o marido trata o jovem e o repreenderá.

Mas os problemas de Mau Mau não terminarão com a mudança de endereço. O relacionamento com Felipe também entrará em crise, especialmente depois que o rapaz começar a questionar a confiança que deposita no namorado.

Na quarta-feira (25), Fábia pedirá a Ulisses que converse com Felipe sobre o namoro. Já na sexta-feira (27), Felipe confessará que não consegue mais confiar em Mau Mau e contará a Fernando sobre o fim do relacionamento.

Abalado, Mau Mau também desabafará sobre a separação. No sábado (28), o jovem admitirá que continua apaixonado por Felipe, mesmo depois dos conflitos que afastaram os dois.