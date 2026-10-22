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Felipe Neto abre álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebra união: ‘Mr. and Mrs.’

Youtuber oficializou a união com Juliane Carvalho nesta quinta-feira (22) e compartilhou fotos da cerimônia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:24

Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto”
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” Crédito: Reprodução

O youtuber Felipe Neto compartilhou os primeiros registros do casamento com Juliane Carvalho nesta quinta-feira (22). Nas redes sociais, o criador de conteúdo publicou fotos ao lado da agora esposa e anunciou a oficialização da união com a legenda: “Enfim, Mr. and Mrs. Neto”.

A publicação movimentou os comentários, com seguidores surpresos com a rapidez entre o noivado e o casamento. “Do nada”, escreveu um internauta. Outros fãs aproveitaram para desejar felicidades ao casal.

Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho

Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
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Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram
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Felipe Neto abriu o álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebrou a nova fase com a frase “Mr. and Mrs. Neto” por Reprodução/Instagram

Para a ocasião, Juliane escolheu um vestido branco curto, tomara que caia, com bordados florais coloridos. Felipe apostou em um visual mais descontraído, com costume de linho bege, camiseta branca e sapatos casuais.

Os dois estão juntos desde 2023 e anunciaram o noivado em julho deste ano, durante uma viagem romântica a Santorini, na Grécia. Na ocasião, Felipe preparou uma surpresa no quarto do hotel, com pétalas de rosas e velas.

O pedido também teve um detalhe curioso: o youtuber contou que escondeu a caixinha com o anel dentro da cueca durante a viagem para manter a surpresa até o momento certo.

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