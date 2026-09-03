Felipe Neto associa Exu ao diabo, pede desculpas e leva sermão de médium

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:59
Felipe Neto se envolveu em uma polêmica após associar Tranca-Rua ao diabo durante um vídeo de terror publicado nas redes sociais. A declaração provocou críticas e levou o influenciador a pedir desculpas publicamente pelo uso equivocado do termo.
O médium e vidente Robério de Ogum se manifestou sobre o episódio e explicou que a associação entre Exu e o diabo é resultado de uma visão preconceituosa que persiste há anos.
“Essa confusão existe há anos e anos. Tem muita gente que ainda considera Exu um diabo, e isso não é verdade. Exu é guardião, é proteção. Ainda existe um preconceito religioso, mas estamos avançando muito”, afirmou.
Felipe Neto
Segundo Robério, apesar de as religiões de matriz africana terem conquistado mais espaço e visibilidade, ainda existem conceitos equivocados sobre suas entidades e práticas. “No início, a nossa religião era tabu, preconceito. Hoje virou moda, mas ainda existem confusões e crenças erradas”, declarou.
O médium também relatou ter sido alvo desse tipo de preconceito ao longo da própria trajetória religiosa. Ele contou que, quando realizava trabalhos em encruzilhadas no interior, chegou a ser chamado de “filho do diabo” e “filho do capeta”.
Para Robério, esclarecer o significado dos elementos presentes nas religiões de matriz africana é uma forma de enfrentar esse tipo de intolerância.
Felipe Neto pede desculpas
Depois da repercussão, Felipe Neto afirmou que não sabia o verdadeiro significado de Tranca-Rua e reconheceu que havia cometido um erro.
“No vídeo de hoje do 'FN Joga', eu cometi um erro que considero grave. Sempre achei que tranca-rua fosse um apelido para ‘diabo’ e usei dessa forma. Aprendi hoje que ‘tranca-rua’ é Exu, que nada tem a ver com coisa ruim, muito pelo contrário”, escreveu.
O influenciador também pediu desculpas diretamente às pessoas de religiões de matriz africana. “Peço perdão a quem é de religião de matriz africana. Foi por ignorância. Aprendi e nunca mais repetirei”, completou.
Robério de Ogum elogiou a atitude de Felipe Neto depois da repercussão. Para o médium, o influenciador fez algo que muitas pessoas não fazem ao reconhecer publicamente que estava errado. “Ele fez o que muita gente não faz: percebeu que estava errado, buscou entender e pediu desculpas”, afirmou.
O religioso ainda ressaltou que o problema vai além do episódio envolvendo Felipe Neto e está relacionado a uma associação equivocada que continua presente na sociedade.
“O problema não é só o Felipe, é uma ideia que está na cabeça de muita gente até hoje. Temos que esclarecer, explicar e ensinar. Se essa polêmica fizer alguém pesquisar e entender que Exu não tem relação com o diabo, já serviu para alguma coisa. O preconceito muitas vezes nasce da ignorância”, concluiu.