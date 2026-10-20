TRETA

Felipe Neto se revolta após vídeo de Felca e dispara: 'Vai tomar no c*'

Publicação do youtuber sobre bullying, alcoolismo e fobia social era aguardada por internautas que esperavam uma denúncia política

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:43

Felipe Neto e Felca Crédito: Reprodução/Instagram

Felca está de volta às redes sociais, após passar cerca de sete meses afastado. Depois de fazer um anúncio sobre seu retorno cheio de mistério, publicando apenas uma imagem de fundo preto com a frase "Eu me escondi por tempo demais", o influenciador compartilhou um vídeo de pouco mais de 1h nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (20).

A publicação, porém, fez com que parte da internet se revoltasse. Enquanto muitos seguidores esperavam que o conteúdo fosse algum tipo de denúncia relacionada às eleições de 2026, o vídeo de Felca era um desabafo, no qual ele relata episódios de bullying sofridos durante a infância e a adolescência, fala sobre o diagnóstico de fobia social e revela que recorreu ao álcool para enfrentar situações sociais.

Felipe Neto 1 de 20

O youtuber Felipe Neto parece ter sido uma das pessoas revoltadas com a publicação de Felca. Sem citar diretamente o nome do colega, o influenciador disparou uma mensagem de indignação que foi interpretada por internautas como uma indireta.

"Vai tomar no c*, né. Só isso mesmo. Uma altura dessa. Num fode", escreveu Felipe Neto no X, antigo Twitter.

Post de Felipe Neto após novo vídeo de Felca Crédito: Reprodução

Felca retorna ao YouTube

O novo conteúdo marca o retorno de Felca à plataforma após cerca de um ano sem publicar vídeos. Seu último grande lançamento havia sido "Adultização", divulgado em agosto de 2025, que viralizou ao denunciar situações de exploração de crianças e adolescentes na internet.

A produção provocou repercussão nacional, mobilizou autoridades e ampliou o debate sobre a proteção de menores no ambiente digital. O vídeo também citou diretamente o influenciador Hytalo Santos e teve desdobramentos políticos e jurídicos.

Meses depois, o tema ganhou força no Congresso Nacional, com a tramitação de propostas voltadas à segurança de crianças e adolescentes nas redes sociais. O Senado aprovou, em agosto de 2025, um projeto de lei para combater a adultização no ambiente digital.

Felca 1 de 10

Desta vez, em vez de uma investigação sobre terceiros, Felca decidiu compartilhar uma história pessoal. "Eu não quero partir sem contar minha história", afirmou no início da gravação.

Felca relata bullying, alcoolismo e fobia social

No vídeo, o influenciador conta que sofreu bullying dos 12 aos 18 anos, período marcado por humilhações, exclusão social e agressões físicas. Em um dos episódios mais graves, ele afirma ter sido espancado por cinco colegas no banheiro da escola. "Não me bateram só até eu cansar, mas até eles cansarem", relatou.

Segundo Felca, as experiências afetaram sua adolescência e dificultaram sua convivência com outras pessoas. Ele contou que, depois de concluir os estudos, chegou a dizer aos pais que não conseguiria frequentar uma faculdade por causa das dificuldades que enfrentava em situações sociais.

Já na vida adulta, o youtuber afirmou que passou a usar bebidas alcoólicas para conseguir participar de gravações, entrevistas e eventos. Em uma ocasião, bebeu antes de gravar um vídeo em um shopping e, depois, desmaiou ao chegar em casa. A queda provocou fraturas em duas costelas.

Felca também falou sobre períodos em que teve pensamentos suicidas e explicou como os problemas emocionais afetaram sua perspectiva de futuro.

Influenciador anuncia desafio de 90 dias

Ao final do vídeo, Felca apresentou o projeto "#sinfel", um desafio pessoal de 90 dias para enfrentar a timidez e a fobia social. A proposta é aceitar convites e participar de situações que normalmente evitaria, além de sair mais de casa e tentar interagir com outras pessoas sem recorrer ao álcool.