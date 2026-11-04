NOVELA DAS 9

Felipe vai preso em 'Quem Ama Cuida'? André descobre dinheiro desviado em conta do jovem

Investigação sobre fraude na Joalheria Brandão coloca o rapaz no centro das suspeitas, mas Ulisses é quem está por trás do esquema

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:10

Felipe entra na mira de uma investigação em Quem Ama Cuida após André encontrar dinheiro desviado em uma conta no nome do jovem Crédito: Reprodução/TV Globo

Felipe (Pietro Antonelli) ficará no centro de uma investigação por desvio de dinheiro nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Uma descoberta de André (Henrique Barreira) vai ligar o nome do jovem a movimentações suspeitas na conta bancária, levantando dúvidas sobre sua participação no esquema contra a Joalheria Brandão.

A informação será encontrada durante a apuração das irregularidades financeiras da empresa. Ao analisar os registros, André perceberá que parte dos valores desviados foi transferida para uma conta em nome de Felipe. O advogado dividirá a descoberta com Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede), que ficarão surpresos com a possível ligação do rapaz com o crime.

Felipe e Mau 1 de 9

Mas Felipe não é o verdadeiro responsável pela fraude. A investigação revelará que Ulisses (Alexandre Borges) utilizou o nome do enteado para movimentar o dinheiro sem que ele soubesse.

O esquema começou a ser desvendado depois que Adriana decidiu investigar inconsistências nas contas da joalheria, referentes ao período em que Ingrid (Agatha Moreira) esteve à frente da empresa. Enquanto os personagens tentam identificar o responsável, o público já sabe que Ulisses confessou a Lyris (Pri Helena) ter cometido o desvio.

Ulisses implora para Adriana proteger Felipe

Quando percebe que o nome do enteado pode ser associado ao crime, Ulisses entra em desespero. O executivo procura Adriana e implora para que ela não leve a denúncia adiante, temendo que Felipe sofra as consequências da fraude.