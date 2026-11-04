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Felipe vai preso em 'Quem Ama Cuida'? André descobre dinheiro desviado em conta do jovem

Investigação sobre fraude na Joalheria Brandão coloca o rapaz no centro das suspeitas, mas Ulisses é quem está por trás do esquema

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:10

Felipe entra na mira de uma investigação em Quem Ama Cuida após André encontrar dinheiro desviado em uma conta no nome do jovem
Felipe entra na mira de uma investigação em Quem Ama Cuida após André encontrar dinheiro desviado em uma conta no nome do jovem Crédito: Reprodução/TV Globo

Felipe (Pietro Antonelli) ficará no centro de uma investigação por desvio de dinheiro nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Uma descoberta de André (Henrique Barreira) vai ligar o nome do jovem a movimentações suspeitas na conta bancária, levantando dúvidas sobre sua participação no esquema contra a Joalheria Brandão.

A informação será encontrada durante a apuração das irregularidades financeiras da empresa. Ao analisar os registros, André perceberá que parte dos valores desviados foi transferida para uma conta em nome de Felipe. O advogado dividirá a descoberta com Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede), que ficarão surpresos com a possível ligação do rapaz com o crime.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Mas Felipe não é o verdadeiro responsável pela fraude. A investigação revelará que Ulisses (Alexandre Borges) utilizou o nome do enteado para movimentar o dinheiro sem que ele soubesse.

O esquema começou a ser desvendado depois que Adriana decidiu investigar inconsistências nas contas da joalheria, referentes ao período em que Ingrid (Agatha Moreira) esteve à frente da empresa. Enquanto os personagens tentam identificar o responsável, o público já sabe que Ulisses confessou a Lyris (Pri Helena) ter cometido o desvio.

Ulisses implora para Adriana proteger Felipe

Quando percebe que o nome do enteado pode ser associado ao crime, Ulisses entra em desespero. O executivo procura Adriana e implora para que ela não leve a denúncia adiante, temendo que Felipe sofra as consequências da fraude.

A descoberta está prevista para o capítulo de sexta-feira (6) e promete mudar o rumo da investigação na novela das nove da Globo.

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