Fenômeno mundial, 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia no streaming após recordes de bilheteria nos cinemas

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:10
É inegável que o quarto filme do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland se tornou um fenômeno de bilheteria. Até o momento, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é considerado o filme que mais arrecadou nos cinemas em 2026 e, agora, chega aos streamings nesta semana para quem não consegue ir às salas, prefere assistir no conforto ou quer rever o longa-metragem em casa.
O filme já está disponível para aluguel ou compra digital na Apple TV, Prime Video, Claro TV+, Google Play e Vivo Play. Os preços podem variar conforme a plataforma e eventuais alterações nas ofertas.
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" quebrou alguns recordes de bilheteria desde sua estreia no final de julho deste ano.
Première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres
A produção alcançou a marca de maior bilheteria na história dos Estados Unidos, ultrapassando “Star Wars: O Despertar da Força”, que liderava o ranking desde 2015. Para atingir o feito histórico, o título precisou superar os impressionantes US$ 936 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) arrecadados pelo episódio VII da franquia "Star Wars".
No Brasil, a obra também conquistou grandes marcas, tornando-se o live-action mais rentável da história do país, além da segunda colocação na métrica geral, ficando atrás apenas de "Divertida Mente 2". Segundo a Sony Pictures BR, em setembro deste ano o filme superou a marca de 18 milhões de ingressos vendidos nos cinemas brasileiros, arrecadando mais de R$ 400 milhões.
A produção também chegou ao seleto grupo de filmes que alcançaram US$ 2 bilhões de bilheteria no mundo – sendo o oitavo na história a atingir a marca e o segundo mais rápido a alcançá-la, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato” (2019).
Saiba mais sobre "Homem-Aranha: Um Novo Dia"
Em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, Peter Parker enfrenta um grande desafio após ter sido esquecido por todos devido às consequências de um feitiço realizado pelo Doutor Estranho no terceiro filme do herói. Com um salto temporal de quatro anos, longe do multiverso e focado novamente em proteger as ruas de Nova York, agora herói lida com uma ameaça invisível e com o vazio emocional de uma rotina solitária e distante de seus velhos companheiros.