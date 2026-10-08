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Fenômeno mundial, 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia no streaming após recordes de bilheteria nos cinemas

O quarto filme estrelado por Tom Holland chegou às plataformas digitais nesta semana

Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:10

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é a maior bilheteria mundial dos lançamentos de 2026 Crédito: Reprodução/ Youtube

É inegável que o quarto filme do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland se tornou um fenômeno de bilheteria. Até o momento, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é considerado o filme que mais arrecadou nos cinemas em 2026 e, agora, chega aos streamings nesta semana para quem não consegue ir às salas, prefere assistir no conforto ou quer rever o longa-metragem em casa.

O filme já está disponível para aluguel ou compra digital na Apple TV, Prime Video, Claro TV+, Google Play e Vivo Play. Os preços podem variar conforme a plataforma e eventuais alterações nas ofertas.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" quebrou alguns recordes de bilheteria desde sua estreia no final de julho deste ano.

Première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres 1 de 16

A produção alcançou a marca de maior bilheteria na história dos Estados Unidos, ultrapassando “Star Wars: O Despertar da Força”, que liderava o ranking desde 2015. Para atingir o feito histórico, o título precisou superar os impressionantes US$ 936 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) arrecadados pelo episódio VII da franquia "Star Wars".

No Brasil, a obra também conquistou grandes marcas, tornando-se o live-action mais rentável da história do país, além da segunda colocação na métrica geral, ficando atrás apenas de "Divertida Mente 2". Segundo a Sony Pictures BR, em setembro deste ano o filme superou a marca de 18 milhões de ingressos vendidos nos cinemas brasileiros, arrecadando mais de R$ 400 milhões.

A produção também chegou ao seleto grupo de filmes que alcançaram US$ 2 bilhões de bilheteria no mundo – sendo o oitavo na história a atingir a marca e o segundo mais rápido a alcançá-la, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato” (2019).

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