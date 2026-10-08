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Fenômeno mundial, 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia no streaming após recordes de bilheteria nos cinemas

O quarto filme estrelado por Tom Holland chegou às plataformas digitais nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:10

Trailer de
"Homem-Aranha: Um Novo Dia" é a maior bilheteria  mundial dos lançamentos de 2026 Crédito: Reprodução/ Youtube

É inegável que o quarto filme do Homem-Aranha interpretado por Tom Holland se tornou um fenômeno de bilheteria. Até o momento, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é considerado o filme que mais arrecadou nos cinemas em 2026 e, agora, chega aos streamings nesta semana para quem não consegue ir às salas, prefere assistir no conforto ou quer rever o longa-metragem em casa.

O filme já está disponível para aluguel ou compra digital na Apple TV, Prime Video, Claro TV+, Google Play e Vivo Play. Os preços podem variar conforme a plataforma e eventuais alterações nas ofertas.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" quebrou alguns recordes de bilheteria desde sua estreia no final de julho deste ano.

Première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres

Zendaya na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Maquiagem de Zendaya para première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Marisa Tomei, Zendaya, Tom Holland, Amy Pascal, Florence Pugh e produtores na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Tom Holland na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Marisa Tomei, Zendaya, Tom Holland, Amy Pascal e Florence Pugh na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Tom Holland na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Marisa Tomei, Zendaya, Tom Holland, Amy Pascal e Florence Pugh na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Marisa Tomei, Zendaya, Tom Holland, Amy Pascal, Florence Pugh e produtores na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Florence Pugh na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Destin Daniel Cretton na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Florence Pugh, Tom Holland, Zendaya e Marisa Tomei na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Tom Holland atendendo fãs na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Zendaya na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Zendaya na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Tom Holland e Zendaya na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
Maquiagem de Zendaya para première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie
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Zendaya na première do filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Londres por Reprodução/Instagram @spidermanmovie

A produção alcançou a marca de maior bilheteria na história dos Estados Unidos, ultrapassando “Star Wars: O Despertar da Força”, que liderava o ranking desde 2015. Para atingir o feito histórico, o título precisou superar os impressionantes US$ 936 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) arrecadados pelo episódio VII da franquia "Star Wars". 

No Brasil, a obra também conquistou grandes marcas, tornando-se o live-action mais rentável da história do país, além da segunda colocação na métrica geral, ficando atrás apenas de "Divertida Mente 2". Segundo a Sony Pictures BR, em setembro deste ano o filme superou a marca de 18 milhões de ingressos vendidos nos cinemas brasileiros, arrecadando mais de R$ 400 milhões.

A produção também chegou ao seleto grupo de filmes que alcançaram US$ 2 bilhões de bilheteria no mundo – sendo o oitavo na história a atingir a marca e o segundo mais rápido a alcançá-la, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato” (2019).

Saiba mais sobre "Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, Peter Parker enfrenta um grande desafio após ter sido esquecido por todos devido às consequências de um feitiço realizado pelo Doutor Estranho no terceiro filme do herói. Com um salto temporal de quatro anos, longe do multiverso e focado novamente em proteger as ruas de Nova York, agora herói lida com uma ameaça invisível e com o vazio emocional de uma rotina solitária e distante de seus velhos companheiros.

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Homem-aranha: um Novo dia

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