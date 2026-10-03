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Fernanda Fialho morreu de quê? O que se sabe sobre a morte da influenciadora aos 29 anos

Criadora do perfil Para Que Tabu morreu nesta sexta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:29

Fernanda Fialho
Fernanda Fialho Crédito: Reprodução

A morte da influenciadora Fernanda Fialho, aos 29 anos, surpreendeu seguidores nesta sexta-feira (2). Conhecida pelo perfil Para Que Tabu, ela reunia mais de 160 mil seguidores e compartilhava conteúdos sobre autismo, maternidade atípica, neurodivergência e saúde mental.

Mas, afinal, Fernanda Fialho morreu de quê? Até este sábado (3), a causa da morte não havia sido divulgada pela família. Também não foram informadas publicamente as circunstâncias do falecimento. Por isso, não é possível relacionar a morte a qualquer condição de saúde mencionada anteriormente pela influenciadora, que sofria de depressão.

Fernanda Fialho em viagem recente a Salvador

Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram
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Fernanda Fialho por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Fernanda abordava abertamente questões relacionadas à própria saúde mental. Ela já havia contado aos seguidores sobre tratamentos e internações psiquiátricas pelos quais passou ao longo da vida.

Esses relatos, no entanto, não permitem estabelecer qualquer relação com a morte. Até o momento, familiares não divulgaram diagnóstico ou problema de saúde responsável pelo falecimento.

Fernanda também era autista nível 2 de suporte e recebeu o diagnóstico na vida adulta, depois que a filha, Ana Laura, atualmente com 5 anos, também foi identificada como autista. Na manhã deste sábado, ela apareceu ao lado do avô, pai de Fernanda, e perguntou se a mãe estava bem em um vídeo. A menina não foi informada de maneira direta sobre a perda da mãe, e comentou que ela estava "viajando".

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A partir da própria experiência, a influenciadora passou a produzir conteúdo sobre diagnóstico tardio e sobre a necessidade de suporte para adultos neurodivergentes.

Além de influenciadora, Fernanda era escritora e palestrante. Em 2025, lançou o livro “A história que meus pais não contariam - sobrevivendo sem o diagnóstico de autismo”, no qual abordou sua trajetória antes de descobrir que era autista.

Seu trabalho nas redes sociais também tratava da maternidade atípica, diversidade, inclusão e dos desafios enfrentados por pessoas neurodivergentes na vida adulta.

A morte de Fernanda foi anunciada nesta sexta-feira. Até a última atualização desta matéria, a causa do falecimento permanecia sem divulgação pública.

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