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Fernanda Montenegro abre o coração e se emociona ao falar de Laura Cardoso: ‘Insubstituível’

Atriz se emocionou ao falar sobre Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19:35

Laura Cardoso e Fernanda Montenegro contracenaram juntas em 'O Outro Lado do Paraíso' (2017) Crédito: Reprodução | Instagram e TV Globo

A morte de Laura Cardoso nesta segunda-feira (17) gerou comoção nacional, especialmente entre o núcleo de artistas.

Entre as pessoas que homenagearam a atriz que teve mais de 150 papéis em sua trajetória, esteve Fernanda Montenegro, a ‘Dama da Dramaturgia’.

“Querida, Laura Cardoso, você como atriz, como ser humano, insubstituível, repito, insubstituível”, disse Fernanda em um vídeo com a foto de Laura sorrindo, publicada em seu perfil no Instagram.

Laura Cardoso 1 de 25

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, às 23h24 desta segunda-feira (17), de causas naturais, em sua casa, em São Paulo. Ícone absoluto da televisão brasileira, ela construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do país, atravessando gerações e consolidando seu nome como referência na dramaturgia.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", publicou o perfil da atriz no Instagram administrada pelo bisneto da atriz, Fernando Faria.

Ao longo das décadas, acumulou prêmios importantes e homenagens pelo conjunto da obra, sendo reconhecida como uma das artistas que ajudaram a construir a história da teledramaturgia brasileira.

Nos últimos anos, a atriz enfrentava um quadro de saúde fragilizado, o que levou ao afastamento gradual dos trabalhos. Ainda assim, permanecia como referência absoluta para novas gerações de atores.

Laura Cardoso deixa duas filhas e um legado incontornável para a cultura brasileira, com uma carreira que atravessou quase um século de história e ajudou a moldar a televisão como o país conhece hoje.

Nascida em São Paulo, em 1927, Laura iniciou a carreira ainda na década de 1940, no rádio, antes mesmo da consolidação da televisão no Brasil. Foi pioneira nos teleteatros da antiga TV Tupi e, ao longo dos anos, acumulou mais de 100 trabalhos, com destaque para mais de 60 novelas.

Com uma trajetória marcada pela versatilidade, a atriz transitou por diferentes emissoras, como Tupi, Record, Bandeirantes e, principalmente, a TV Globo, onde se consolidou nacionalmente com papéis de grande impacto.

Ao longo da vida pessoal, Laura foi casada com o ator e diretor Fernando Balleroni, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. A atriz também viveu uma tragédia familiar: perdeu um filho ainda recém-nascido, episódio que marcou profundamente sua história fora das telas.

Dona de uma

atuação intensa e naturalista, Laura Cardoso construiu personagens que atravessaram décadas e continuam vivos na memória do público. Entre seus trabalhos mais marcantes estão novelas como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa, além de participações em diversas outras produções de sucesso.