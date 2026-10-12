Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:01
Fernanda Rodrigues, de 46 anos, atualizou seu estado de saúde após enfrentar novamente um câncer de pele. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (12), a atriz contou que precisou passar por uma segunda cirurgia para retirar um carcinoma basocelular na testa, mas garantiu que está recuperada.
A artista havia retirado a primeira lesão cerca de um ano antes de descobrir, em 2025, que o problema havia retornado. A suspeita surgiu depois que ela percebeu uma pequena mancha no mesmo local e procurou atendimento médico. "Eu retirei a lesão cirurgicamente. Depois de um tempo, percebi que uma manchinha tinha voltado, fui investigar, fiz a biópsia e apareceu novamente, então precisei fazer uma nova retirada. Mas foi tratado e eu estou bem", explicou.
Fernanda Rodrigues
Fernanda também falou sobre a mudança para Portugal, onde vive desde 2024 com o marido, o diretor Raoni Carneiro, e os filhos Luísa, de 16 anos, e Bento, de 10. Segundo ela, a família mantém uma rotina dividida entre Lisboa e o Brasil. "Estamos em Lisboa e tem sido uma experiência muito rica para a família inteira", afirmou. A atriz ressaltou que morar fora não significa abandonar a carreira na televisão brasileira.
Atualmente, Fernanda protagoniza o microdrama "Eu não era louca, era casada", do Globoplay. Na produção, interpreta Beatriz, uma mulher que sofre manipulação psicológica do marido, vivido por Ricardo Pereira.
Casada com Raoni desde 2009, a artista também comentou os desafios do relacionamento e afirmou que não existe uma fórmula para manter uma união duradoura. "Discordamos, brigamos, fazemos as pazes. Mas existe uma vontade de continuar construindo juntos", declarou.
A atriz ainda comentou a frustração de não ter sido escolhida para interpretar Estela na adaptação cinematográfica de "A Viagem", novela em que viveu Bia em 1994. Apesar da torcida dos fãs, ela afirmou compreender que nem todos os projetos desejados se concretizam ao longo da carreira.