SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

Atriz precisou passar por uma segunda cirurgia para retirar lesão na testa

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:01

Fernanda Rodrigues interpreta Beatriz, 'Eu Não Era Louca, Era Casada', novela vertical do Globoplay Crédito: Reprodução | Instagram

Fernanda Rodrigues, de 46 anos, atualizou seu estado de saúde após enfrentar novamente um câncer de pele. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (12), a atriz contou que precisou passar por uma segunda cirurgia para retirar um carcinoma basocelular na testa, mas garantiu que está recuperada.

A artista havia retirado a primeira lesão cerca de um ano antes de descobrir, em 2025, que o problema havia retornado. A suspeita surgiu depois que ela percebeu uma pequena mancha no mesmo local e procurou atendimento médico. "Eu retirei a lesão cirurgicamente. Depois de um tempo, percebi que uma manchinha tinha voltado, fui investigar, fiz a biópsia e apareceu novamente, então precisei fazer uma nova retirada. Mas foi tratado e eu estou bem", explicou.

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Fernanda também falou sobre a mudança para Portugal, onde vive desde 2024 com o marido, o diretor Raoni Carneiro, e os filhos Luísa, de 16 anos, e Bento, de 10. Segundo ela, a família mantém uma rotina dividida entre Lisboa e o Brasil. "Estamos em Lisboa e tem sido uma experiência muito rica para a família inteira", afirmou. A atriz ressaltou que morar fora não significa abandonar a carreira na televisão brasileira.

Atualmente, Fernanda protagoniza o microdrama "Eu não era louca, era casada", do Globoplay. Na produção, interpreta Beatriz, uma mulher que sofre manipulação psicológica do marido, vivido por Ricardo Pereira.

Casada com Raoni desde 2009, a artista também comentou os desafios do relacionamento e afirmou que não existe uma fórmula para manter uma união duradoura. "Discordamos, brigamos, fazemos as pazes. Mas existe uma vontade de continuar construindo juntos", declarou.