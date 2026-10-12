Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

Atriz precisou passar por uma segunda cirurgia para retirar lesão na testa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:01

Fernanda Rodrigues interpreta Beatriz, 'Eu Não Era Louca, Era Casada', novela vertical do Globoplay
Fernanda Rodrigues interpreta Beatriz, 'Eu Não Era Louca, Era Casada', novela vertical do Globoplay Crédito: Reprodução | Instagram

Fernanda Rodrigues, de 46 anos, atualizou seu estado de saúde após enfrentar novamente um câncer de pele. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (12), a atriz contou que precisou passar por uma segunda cirurgia para retirar um carcinoma basocelular na testa, mas garantiu que está recuperada.

A artista havia retirado a primeira lesão cerca de um ano antes de descobrir, em 2025, que o problema havia retornado. A suspeita surgiu depois que ela percebeu uma pequena mancha no mesmo local e procurou atendimento médico. "Eu retirei a lesão cirurgicamente. Depois de um tempo, percebi que uma manchinha tinha voltado, fui investigar, fiz a biópsia e apareceu novamente, então precisei fazer uma nova retirada. Mas foi tratado e eu estou bem", explicou.

Fernanda Rodrigues

Fernanda Rodrigues por Reprodução
Estrela-Guia; Além de Sandy, novela tinha Rodrigo Santoro e Fernanda Rodrigues no elenco por Reprodução
Fernanda Rodrigues por Reprodução
Fernanda Rodrigues por Reprodução
Jonas Bloch e Fernanda Rodrigues como Ismael e Bia em 'A Viagem' por Acervo/TV Globo
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Reprodução
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução
Fernanda Rodrigues por Reprodução
Ismael (Jonas Bloch) e Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' por Reprodução/TV Globo
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
1 de 11
Fernanda Rodrigues por Reprodução

Fernanda também falou sobre a mudança para Portugal, onde vive desde 2024 com o marido, o diretor Raoni Carneiro, e os filhos Luísa, de 16 anos, e Bento, de 10. Segundo ela, a família mantém uma rotina dividida entre Lisboa e o Brasil. "Estamos em Lisboa e tem sido uma experiência muito rica para a família inteira", afirmou. A atriz ressaltou que morar fora não significa abandonar a carreira na televisão brasileira.

Atualmente, Fernanda protagoniza o microdrama "Eu não era louca, era casada", do Globoplay. Na produção, interpreta Beatriz, uma mulher que sofre manipulação psicológica do marido, vivido por Ricardo Pereira.

Leia mais

Imagem - Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Imagem - VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula

VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula

Imagem - Vidente prevê reviravolta entre Lula e Flávio Bolsonaro e faz alerta sobre 'coisa sinistra' antes da eleição

Vidente prevê reviravolta entre Lula e Flávio Bolsonaro e faz alerta sobre 'coisa sinistra' antes da eleição

Casada com Raoni desde 2009, a artista também comentou os desafios do relacionamento e afirmou que não existe uma fórmula para manter uma união duradoura. "Discordamos, brigamos, fazemos as pazes. Mas existe uma vontade de continuar construindo juntos", declarou.

A atriz ainda comentou a frustração de não ter sido escolhida para interpretar Estela na adaptação cinematográfica de "A Viagem", novela em que viveu Bia em 1994. Apesar da torcida dos fãs, ela afirmou compreender que nem todos os projetos desejados se concretizam ao longo da carreira.

Mais recentes

Imagem - Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres
Imagem - Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu
Imagem - VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula

VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula