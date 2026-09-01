VEJA FOTOS

Fernanda Rodrigues tem fazenda com mais de 120 mil árvores plantadas, produção de café sustentável e preservação de nascentes

Atriz da Globo encontrou no interior do Rio de Janeiro um refúgio para a família e toca projeto de produção de café sem agrotóxicos

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:30

Atriz mostra detalhes de fazenda nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Fernanda Rodrigues encontrou um refúgio no interior do Rio de Janeiro ao reformar uma propriedade que estava abandonada, ao lado do marido, Raoni Carneiro, e de outros sócios.

O projeto desenvolvido em Avelar, distrito de Paty do Alferes, no Vale do Café, envolve recuperação do solo, proteção de nascente, plantio de árvores e mudanças na maneira de conduzir o cafezal. O grupo adotou o modelo de agrofloresta no qual café, árvores nativas e espécies frutíferas dividem o mesmo espaço.

Fazenda de Fernanda Rodrigues 1 de 20

A ideia inicial era ter uma fazenda como lugar de lazer, mas se tornou um trabalho que ganhou outra dimensão em 2020. Mais de 120 mil árvores foram plantadas, enquanto cerca de 40 hectares passaram a concentrar a produção de café em uma proposta sem o uso de agrotóxicos.

"Era antigo o desejo de empreender que formigava no coração dessa gente. E no meio do verde, da brisa, dos últimos raios de sol daquele dia frio, a semente do sonho encontrou chão fértil e germinou. A fazenda já tinha sido o sonho de alguém. A energia do sonho passado ainda pairava no ar com uma vibração amorosa e protetora. Mas estava adormecida, silenciosa, como que esperando um novo sonhador que reencontrasse sua beleza e ativasse novamente toda a potência que vibrava nas raízes que percorriam os sulcos da terra", diz o texto oficial da Fazenda Nosso Vilarejo, o nome batizado por eles.

O cultivo de 40 hectares na região foi a forma que encontraram de realizar uma produção sustentável, seguindo os conceitos de recuperação de áreas degradadas com o plantio de árvores nativas, assim como a preservação de nascentes do entorno.

O trabalho iniciado em 2020 envolveu toda a família, que adotou práticas regenerativas, como “plantar água” para as nascentes, “alimento orgânico” para o solo, além da busca pelo ecossistema, reequilíbrio e biodiversidade.

“Uma busca dos sonhos, da perfeita comunhão entre a agricultura e a floresta. O reencontro da natureza original. Tanto esforço, dedicação e amor foram retribuídos na primeira colheita, em 2021. De lá para cá os avanços se seguiram e hoje temos muito orgulho da marca que estamos construindo", diz outro trecho do texto oficial.