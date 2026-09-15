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Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

Atriz publicou uma selfie natural, sem maquiagem e registro de uma sobremesa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:47

Fernanda Torres fez publicação simples nas redes sociais
Fernanda Torres fez publicação simples nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Fernanda Torres completou 61 anos nesta terça-feira (15) e aproveitou a data especial para publicar um registro de “cara lavada”.

Com uma selfie sem maquiagem e um registro de uma sobremesa com a frase “Happy Birthday”, a atriz celebrou a data especial e agradeceu ao carinho dos amigos e fãs.

Fernanda Torres

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Fernanda Torres por Reprodução
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Fernanda Torres por Reprodução
Fernanda Torres por Divulgação
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Fernanda Montenegro e Fernanda Torres e casal de fãs em Lisboa por Reprodução / Redes Sociais

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Para a publicação, a filha de Fernanda Montenegro escolheu a música A Sua, de Marisa Monte. “61 e avante”, disse na legenda.

A atriz recebeu os parabéns de vários famosos. "Viu a Fernanda Torres? Totalmente parabenizada!", escreveu um. "Viva você!", desejou Fátima Bernardes.

“Quero desejar que você tenha um excelente aniversário!Bjs.Ary”, escreveu Ary Fontoura. “Montanhas de beijos pra você querida!!!❤️❤️❤️”, escreveu Regina Casé.

Desde que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama em janeiro de 2025 por Ainda Estou Aqui, Fernanda viveu uma intensa temporada internacional com o longa de Walter Salles. A produção também levou o Oscar de Melhor Filme Internacional, enquanto ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

Em maio deste ano, a estrela foi confirmada no elenco de Cuddle, novo filme distópico dirigido por Bárbara Paz e protagonizado por Willem Dafoe. Ambientado em uma metrópole de um futuro próximo, o longa aborda um mundo em que a intimidade é comercializada.

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Fernanda Torres

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