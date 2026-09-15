DATA ESPECIAL

Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

Atriz publicou uma selfie natural, sem maquiagem e registro de uma sobremesa

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:47

Fernanda Torres fez publicação simples nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Fernanda Torres completou 61 anos nesta terça-feira (15) e aproveitou a data especial para publicar um registro de “cara lavada”.

Com uma selfie sem maquiagem e um registro de uma sobremesa com a frase “Happy Birthday”, a atriz celebrou a data especial e agradeceu ao carinho dos amigos e fãs.

Fernanda Torres 1 de 17

Para a publicação, a filha de Fernanda Montenegro escolheu a música A Sua, de Marisa Monte. “61 e avante”, disse na legenda.

A atriz recebeu os parabéns de vários famosos. "Viu a Fernanda Torres? Totalmente parabenizada!", escreveu um. "Viva você!", desejou Fátima Bernardes.

“Quero desejar que você tenha um excelente aniversário!Bjs.Ary”, escreveu Ary Fontoura. “Montanhas de beijos pra você querida!!!❤️❤️❤️”, escreveu Regina Casé.

Desde que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama em janeiro de 2025 por Ainda Estou Aqui, Fernanda viveu uma intensa temporada internacional com o longa de Walter Salles. A produção também levou o Oscar de Melhor Filme Internacional, enquanto ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.