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Fernanda Torres vai ser a vilã de 007? Atriz é apontada para novo filme com Robert Pattinson

Brasileira foi incluída em lista de possíveis antagonistas da nova fase da franquia, mas publicação não aponta negociações ou convite oficial

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:46

Fernanda Torres em cena do filme Ainda Estou Aqui (2024); atriz é cotada para a franquia 007 Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Fernanda Torres entrou no radar de uma publicação norte-americana para um dos papéis mais cobiçados da nova fase de 007: o de vilã. A atriz brasileira foi citada pela revista Variety em uma lista de possíveis antagonistas do próximo filme da franquia, que terá Robert Pattinson como James Bond e será dirigido por Denis Villeneuve.

A sugestão partiu do jornalista Clayton Davis, especialista em premiações e admirador declarado do trabalho de Fernanda. Na reportagem, ele resgatou uma entrevista concedida pela atriz durante a temporada do Oscar de 2025, quando ela revelou que gostaria de participar de um filme do agente secreto.

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"Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond", disse Fernanda no podcast Awards Circuit, da própria Variety. "E simplesmente dizer: 'Ele estará esperando por você na sala ao lado, senhor Bond'. É isso. Esse é o meu sonho. Só essa fala. É tudo o que eu quero fazer", completou.

Davis foi além e chegou a imaginar uma personagem para a brasileira: "Imagine Torres como o poder por trás do trono: uma magnata da mídia do Rio de Janeiro que sorri para as câmeras enquanto, discretamente, compra metade do governo?". O jornalista ainda defendeu: "Deem a ela o que ela quer!".

A publicação também mencionou outros nomes que poderiam interpretar antagonistas na franquia, como Timothée Chalamet, Idris Elba, Jake Gyllenhaal, Angelina Jolie e Cillian Murphy. Wagner Moura também apareceu na lista, mas com menos destaque.

A indicação, porém, não significa que Fernanda esteja em negociação ou tenha recebido um convite para o longa. Os nomes foram apresentados como sugestões da revista, sem confirmação de conversas nos bastidores.

Robert Pattinson será o novo James Bond

Robert Pattinson foi escolhido para assumir o papel do agente 007 na próxima fase da franquia. Conhecido mundialmente por "Crepúsculo" e atualmente associado ao personagem Batman, o ator britânico será dirigido por Denis Villeneuve.

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O cineasta, que já trabalhou com Pattinson em "Duna: Parte 3" (2026), também teria participado do processo de escolha. Segundo reportagem do Puck, o contrato oferecido ao ator prevê três filmes, após negociações consideradas difíceis.

A nova produção terá roteiro de Steven Knight. A franquia passou a ter seu controle criativo nas mãos da Amazon MGM Studios em 2025, após um acordo com a família Broccoli estimado em US$ 1 bilhão. Amy Pascal e David Heyman foram escolhidos para comandar os próximos projetos.