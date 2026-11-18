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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:46
Fernanda Torres entrou no radar de uma publicação norte-americana para um dos papéis mais cobiçados da nova fase de 007: o de vilã. A atriz brasileira foi citada pela revista Variety em uma lista de possíveis antagonistas do próximo filme da franquia, que terá Robert Pattinson como James Bond e será dirigido por Denis Villeneuve.
A sugestão partiu do jornalista Clayton Davis, especialista em premiações e admirador declarado do trabalho de Fernanda. Na reportagem, ele resgatou uma entrevista concedida pela atriz durante a temporada do Oscar de 2025, quando ela revelou que gostaria de participar de um filme do agente secreto.
Fernanda Torres
"Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond", disse Fernanda no podcast Awards Circuit, da própria Variety. "E simplesmente dizer: 'Ele estará esperando por você na sala ao lado, senhor Bond'. É isso. Esse é o meu sonho. Só essa fala. É tudo o que eu quero fazer", completou.
Davis foi além e chegou a imaginar uma personagem para a brasileira: "Imagine Torres como o poder por trás do trono: uma magnata da mídia do Rio de Janeiro que sorri para as câmeras enquanto, discretamente, compra metade do governo?". O jornalista ainda defendeu: "Deem a ela o que ela quer!".
A publicação também mencionou outros nomes que poderiam interpretar antagonistas na franquia, como Timothée Chalamet, Idris Elba, Jake Gyllenhaal, Angelina Jolie e Cillian Murphy. Wagner Moura também apareceu na lista, mas com menos destaque.
A indicação, porém, não significa que Fernanda esteja em negociação ou tenha recebido um convite para o longa. Os nomes foram apresentados como sugestões da revista, sem confirmação de conversas nos bastidores.
Robert Pattinson será o novo James Bond
Robert Pattinson foi escolhido para assumir o papel do agente 007 na próxima fase da franquia. Conhecido mundialmente por "Crepúsculo" e atualmente associado ao personagem Batman, o ator britânico será dirigido por Denis Villeneuve.
Robert Pattinson
O cineasta, que já trabalhou com Pattinson em "Duna: Parte 3" (2026), também teria participado do processo de escolha. Segundo reportagem do Puck, o contrato oferecido ao ator prevê três filmes, após negociações consideradas difíceis.
A nova produção terá roteiro de Steven Knight. A franquia passou a ter seu controle criativo nas mãos da Amazon MGM Studios em 2025, após um acordo com a família Broccoli estimado em US$ 1 bilhão. Amy Pascal e David Heyman foram escolhidos para comandar os próximos projetos.
Atores que já assumiram o papel de James Bond