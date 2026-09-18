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Fernando Fernandes relembra desespero que sentiu quando acordou sem mexer as pernas após acidente que o deixou paraplégico: 'Ferrou'

Atleta paralímpico sofreu uma lesão medular em acidente de carro em 2009 e contou como precisou se 'reprogramar' após perceber que recuperação não seria rápida

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:47

Fernando Fernandes Crédito: Reprodução

Fernando Fernandes relembrou o momento em que acordou no hospital após o acidente de carro que mudou sua vida em 2009. O atleta paralímpico e apresentador contou que ainda não compreendia o que havia acontecido quando tentou movimentar as pernas e percebeu que elas não respondiam aos comandos.

O acidente aconteceu em 4 de julho de 2009, em São Paulo. Fernando sofreu uma lesão medular na coluna e ficou paraplégico. Em entrevista ao podcast “Isso Não É Um Talk Show”, ele descreveu os primeiros instantes depois de despertar.

Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 1 de 10

“Quando eu acordei, estava dentro do hospital. Quando vi aquele negócio todo branco, não tinha muita consciência de onde estava. Comecei a passar a mão no meu rosto, não tinha nada. Passei no meu tronco, nos braços, não tinha nada”, relembrou.

Foi ao tentar levantar uma das pernas que Fernando percebeu a gravidade da situação. “Quando eu fui dar o comando para a perna subir para eu olhar, a perna não veio. Tentei a segunda vez, a perna não veio. Quando tentei a terceira vez, a perna não veio. Eu falei: ‘Ferrou, estou no hospital, sem mexer minhas pernas’”, contou.

Inicialmente, Fernando acreditava que recuperaria rapidamente os movimentos após a cirurgia. A percepção mudou quando entendeu que enfrentaria um processo diferente do que imaginava. “Passei por aquele processo de cirurgia achando que a perna ia voltar muito rápido. Quando caiu a ficha de que o processo ia ser lento, aí, cara, eu tive que entrar em uma reprogramação total”, afirmou.

O atleta contou que, antes do acidente, vivia um período de conflitos pessoais. Apesar de trabalhar com moda e lidar com a fama, ele queria construir uma vida ligada ao esporte. “Eu estava em uma confusão pessoal antes do acidente, em que eu estava com um peso muito grande na minha vida. O negócio da fama, tudo que eu vivia antes do acidente, indo fazer o que eu não queria da minha vida… Eu queria viver do esporte”, relatou.

Um mês no hospital

Fernando permaneceu cerca de um mês internado e disse que, apesar das circunstâncias, encontrou uma sensação de paz durante aquele período. A partir daí, decidiu se concentrar na própria recuperação e evitar manifestações de lamentação ao seu redor.

Ele chegou a fazer um pedido à mãe. “Eu falei: ‘Mãe, não deixa ninguém entrar nesse quarto se estiver chorando ou com carinha de lamentação, porque daqui para frente quem vai tomar a rédea aqui do negócio sou eu’”, recordou.

Durante a internação, Fernando também começou a pensar em maneiras de reconstruir a própria relação com o movimento. “Passei esse um mês no hospital em uma paz absoluta. Parece que tirei um peso das costas. E aí fui tentando encontrar caminhos. Falei: ‘Como é que eu recomeço? Como é que eu encontro movimento de novo?’”, contou.