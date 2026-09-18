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Fernando Fernandes relembra desespero que sentiu quando acordou sem mexer as pernas após acidente que o deixou paraplégico: 'Ferrou'

Atleta paralímpico sofreu uma lesão medular em acidente de carro em 2009 e contou como precisou se 'reprogramar' após perceber que recuperação não seria rápida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:47

Fernando Fernandes
Fernando Fernandes Crédito: Reprodução

Fernando Fernandes relembrou o momento em que acordou no hospital após o acidente de carro que mudou sua vida em 2009. O atleta paralímpico e apresentador contou que ainda não compreendia o que havia acontecido quando tentou movimentar as pernas e percebeu que elas não respondiam aos comandos.

O acidente aconteceu em 4 de julho de 2009, em São Paulo. Fernando sofreu uma lesão medular na coluna e ficou paraplégico. Em entrevista ao podcast “Isso Não É Um Talk Show”, ele descreveu os primeiros instantes depois de despertar.

Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009

Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução
Fernando Fernandes por Reprodução
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Fernando Fernandes ficou paraplégico em 2009 por Reprodução

“Quando eu acordei, estava dentro do hospital. Quando vi aquele negócio todo branco, não tinha muita consciência de onde estava. Comecei a passar a mão no meu rosto, não tinha nada. Passei no meu tronco, nos braços, não tinha nada”, relembrou.

Foi ao tentar levantar uma das pernas que Fernando percebeu a gravidade da situação. “Quando eu fui dar o comando para a perna subir para eu olhar, a perna não veio. Tentei a segunda vez, a perna não veio. Quando tentei a terceira vez, a perna não veio. Eu falei: ‘Ferrou, estou no hospital, sem mexer minhas pernas’”, contou.  

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Inicialmente, Fernando acreditava que recuperaria rapidamente os movimentos após a cirurgia. A percepção mudou quando entendeu que enfrentaria um processo diferente do que imaginava. “Passei por aquele processo de cirurgia achando que a perna ia voltar muito rápido. Quando caiu a ficha de que o processo ia ser lento, aí, cara, eu tive que entrar em uma reprogramação total”, afirmou.

O atleta contou que, antes do acidente, vivia um período de conflitos pessoais. Apesar de trabalhar com moda e lidar com a fama, ele queria construir uma vida ligada ao esporte. “Eu estava em uma confusão pessoal antes do acidente, em que eu estava com um peso muito grande na minha vida. O negócio da fama, tudo que eu vivia antes do acidente, indo fazer o que eu não queria da minha vida… Eu queria viver do esporte”, relatou.

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Um mês no hospital

Fernando permaneceu cerca de um mês internado e disse que, apesar das circunstâncias, encontrou uma sensação de paz durante aquele período. A partir daí, decidiu se concentrar na própria recuperação e evitar manifestações de lamentação ao seu redor.

Ele chegou a fazer um pedido à mãe. “Eu falei: ‘Mãe, não deixa ninguém entrar nesse quarto se estiver chorando ou com carinha de lamentação, porque daqui para frente quem vai tomar a rédea aqui do negócio sou eu’”, recordou.

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Durante a internação, Fernando também começou a pensar em maneiras de reconstruir a própria relação com o movimento. “Passei esse um mês no hospital em uma paz absoluta. Parece que tirei um peso das costas. E aí fui tentando encontrar caminhos. Falei: ‘Como é que eu recomeço? Como é que eu encontro movimento de novo?’”, contou.

Após o acidente, Fernando Fernandes construiu uma trajetória no esporte paralímpico e passou a buscar novas formas de se manter ligado à atividade física.

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