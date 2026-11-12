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Festa? Churrasco? Suzane von Richthofen revela o que fez após assassinato dos pais: 'Cheiro de sangue'

Em documentário da Netflix, condenada nega ter comemorado aniversário de 19 anos na mansão três dias após o crime e contesta relato sobre abordagem policial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:06

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Divulgação/Netflix

Suzane von Richthofen detalhou o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002, e contestou uma das histórias mais conhecidas sobre os dias seguintes ao crime. No documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", lançado pela Netflix na quarta-feira (11), ela negou ter organizado um churrasco para comemorar o aniversário de 19 anos na mansão da família, poucos dias depois das mortes. Ao justificar a versão, mencionou o cheiro de sangue que ainda estaria no imóvel.

A história da suposta comemoração foi relatada pelo jornalista Ullisses Campbell no livro "Suzane: Assassina e Manipuladora", publicado pela Editora Matrix. Segundo o autor, Suzane teria reunido amigos em casa no sábado seguinte ao funeral dos pais. A festa teria contado com piscina, música alta, bebidas e um churrasco preparado por Daniel Cravinhos, então namorado dela.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

Ainda de acordo com o relato do jornalista, policiais chegaram à residência durante a comemoração. Suzane estaria de biquíni, com um cigarro em uma das mãos e um copo de bebida na outra, quando a delegada Cíntia Tucunduva e outros agentes pediram para entrar no imóvel.

Ela teria acompanhado os policiais pela mansão e apresentado os cômodos. Ao chegar ao quarto dos pais, segundo Ullisses, ela apontou para o local e falou: "Foi aqui que tudo aconteceu. As paredes e o teto estavam sujos de sangue, mas mandei limpar tudo, tudo, tudo".

Ela também teria contado que mandou jogar fora a cama, porque o móvel traria lembranças ruins. Mas os peritos descobriram que a cama ainda estava no quintal e recolheram a cabeceira, onde havia marcas das agressões que mataram Manfred e Marísia.

Suzane von Richthofen

Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
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Suzane von Richthofen por Reprodução

O que diz Suzane relata no documentário?

Na versão apresentada no documentário, porém, a condenada afirma que não houve festa. Ela diz que não queria retornar à casa onde os pais foram assassinados, mas que o imóvel precisava ser limpo e a empregada da família ficou responsável pelo serviço.

"Eu não sei exatamente o cenário que tinha lá, mas alguém precisava limpar aquela coisa horrorosa. A empregada que trabalhava lá foi limpar. Não existiu nada de churrasco. Como que existe a possibilidade de alguém fazer churrasco no palco de uma tragédia?", questionou.

Em seguida, Suzane reforçou que considerava absurda a possibilidade de alguém comemorar na residência naquelas circunstâncias.

"Você já sentiu o cheiro de sangue depois de não sei quantos dias? Era o cheiro de uma coisa podre. É a coisa mais insana que eu já ouvi na minha vida. É insano pensar que alguém estava naquela casa comemorando alguma coisa. Isso nunca existiu", declarou.

O que Suzane disse sobre a chegada da polícia?

No documentário, Suzane também relembrou o desconforto de acompanhar os policiais pela mansão e mostrar os cômodos onde o crime aconteceu. Segundo ela, foi difícil retornar ao imóvel e controlar as próprias reações diante dos investigadores.

"Era muito ruim para mim ter que estar naquela casa, ter que voltar para aquela casa, ter que estar naquele ambiente. É duro você estar dentro de você explodindo de angústia, de aflição, de medo e tudo, e você ter que congelar a sua aparência, ficar com aquela aparência sem sentimentos. Muito difícil", afirmou.

Ela acrescentou que precisava manter o controle para não demonstrar o que sabia sobre o assassinato. "Eu precisava fazer isso, porque, se eu pudesse externar tudo que eu estava sentindo, eu estaria ali mostrando tudo que tinha acontecido, tudo que eu sabia", completou.

Suzane foi condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, ocorrido em outubro de 2002. Daniel Cravinhos e o irmão dele, Cristian Cravinhos, também foram condenados pela participação no crime.

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