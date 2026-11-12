DOCUMENTÁRIO

Festa? Churrasco? Suzane von Richthofen revela o que fez após assassinato dos pais: 'Cheiro de sangue'

Em documentário da Netflix, condenada nega ter comemorado aniversário de 19 anos na mansão três dias após o crime e contesta relato sobre abordagem policial

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 14:06

Suzane von Richthofen Crédito: Divulgação/Netflix

Suzane von Richthofen detalhou o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002, e contestou uma das histórias mais conhecidas sobre os dias seguintes ao crime. No documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", lançado pela Netflix na quarta-feira (11), ela negou ter organizado um churrasco para comemorar o aniversário de 19 anos na mansão da família, poucos dias depois das mortes. Ao justificar a versão, mencionou o cheiro de sangue que ainda estaria no imóvel.

A história da suposta comemoração foi relatada pelo jornalista Ullisses Campbell no livro "Suzane: Assassina e Manipuladora", publicado pela Editora Matrix. Segundo o autor, Suzane teria reunido amigos em casa no sábado seguinte ao funeral dos pais. A festa teria contado com piscina, música alta, bebidas e um churrasco preparado por Daniel Cravinhos, então namorado dela.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Ainda de acordo com o relato do jornalista, policiais chegaram à residência durante a comemoração. Suzane estaria de biquíni, com um cigarro em uma das mãos e um copo de bebida na outra, quando a delegada Cíntia Tucunduva e outros agentes pediram para entrar no imóvel.

Ela teria acompanhado os policiais pela mansão e apresentado os cômodos. Ao chegar ao quarto dos pais, segundo Ullisses, ela apontou para o local e falou: "Foi aqui que tudo aconteceu. As paredes e o teto estavam sujos de sangue, mas mandei limpar tudo, tudo, tudo".

Ela também teria contado que mandou jogar fora a cama, porque o móvel traria lembranças ruins. Mas os peritos descobriram que a cama ainda estava no quintal e recolheram a cabeceira, onde havia marcas das agressões que mataram Manfred e Marísia.

Suzane von Richthofen 1 de 7

O que diz Suzane relata no documentário?

Na versão apresentada no documentário, porém, a condenada afirma que não houve festa. Ela diz que não queria retornar à casa onde os pais foram assassinados, mas que o imóvel precisava ser limpo e a empregada da família ficou responsável pelo serviço.

"Eu não sei exatamente o cenário que tinha lá, mas alguém precisava limpar aquela coisa horrorosa. A empregada que trabalhava lá foi limpar. Não existiu nada de churrasco. Como que existe a possibilidade de alguém fazer churrasco no palco de uma tragédia?", questionou.

Em seguida, Suzane reforçou que considerava absurda a possibilidade de alguém comemorar na residência naquelas circunstâncias.

"Você já sentiu o cheiro de sangue depois de não sei quantos dias? Era o cheiro de uma coisa podre. É a coisa mais insana que eu já ouvi na minha vida. É insano pensar que alguém estava naquela casa comemorando alguma coisa. Isso nunca existiu", declarou.

O que Suzane disse sobre a chegada da polícia?

No documentário, Suzane também relembrou o desconforto de acompanhar os policiais pela mansão e mostrar os cômodos onde o crime aconteceu. Segundo ela, foi difícil retornar ao imóvel e controlar as próprias reações diante dos investigadores.

"Era muito ruim para mim ter que estar naquela casa, ter que voltar para aquela casa, ter que estar naquele ambiente. É duro você estar dentro de você explodindo de angústia, de aflição, de medo e tudo, e você ter que congelar a sua aparência, ficar com aquela aparência sem sentimentos. Muito difícil", afirmou.

Ela acrescentou que precisava manter o controle para não demonstrar o que sabia sobre o assassinato. "Eu precisava fazer isso, porque, se eu pudesse externar tudo que eu estava sentindo, eu estaria ali mostrando tudo que tinha acontecido, tudo que eu sabia", completou.