Festa de 3 anos de Mavie tem parede de escalada, tirolesa e piscina de bolinhas; veja atrações

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:45
Parede de escalada, tirolesa, piscina de bolinhas e pula-pula estão entre as atrações do buffet escolhido para a festa de 3 anos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. A comemoração teve como tema Show de Talentos e reuniu opções de lazer para crianças de diferentes idades.
O espaço, localizado na Zona Sul de São Paulo, conta com brinquedos tradicionais e circuitos de atividades. Entre os destaques estão os escorregadores, a piscina de bolinhas e a parede de escalada, além de uma tirolesa para os pequenos se divertirem.
Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo
O buffet também dispõe de uma área baby, espaço voltado para a família e fraldário, estrutura pensada para receber crianças pequenas e seus acompanhantes.
A parte gastronômica inclui opções variadas, que vão de guloseimas a preparações mais elaboradas. Entre as alternativas estão algodão-doce, sorvete e churrasco, além de um buffet de drinks.
O espaço oferece pacotes de locação de segunda a quinta-feira por R$ 24 mil para quatro horas de festa, com até 50 convidados. A partir desse número, é cobrado um adicional de R$ 130 por pessoa, conforme informações divulgadas pelo Purepeople.
A estrutura combina brincadeiras, áreas de convivência e opções de alimentação para receber festas infantis.