FESTÃO DE LUXO

Festa de 3 anos de Mavie tem parede de escalada, tirolesa e piscina de bolinhas; veja atrações

Filha de Neymar e Bruna Biancardi comemorou o aniversário em buffet na Zona Sul de São Paulo, com espaços para bebês e atividades para criança

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:45

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi ganha festa de aniversário com tema Show de Talentos Crédito: Reprodução/Instagram

Parede de escalada, tirolesa, piscina de bolinhas e pula-pula estão entre as atrações do buffet escolhido para a festa de 3 anos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. A comemoração teve como tema Show de Talentos e reuniu opções de lazer para crianças de diferentes idades.

O espaço, localizado na Zona Sul de São Paulo, conta com brinquedos tradicionais e circuitos de atividades. Entre os destaques estão os escorregadores, a piscina de bolinhas e a parede de escalada, além de uma tirolesa para os pequenos se divertirem.

Neymar e Bruna Biancardi celebram os 3 anos de Mavie com festa temática em São Paulo 1 de 38

O buffet também dispõe de uma área baby, espaço voltado para a família e fraldário, estrutura pensada para receber crianças pequenas e seus acompanhantes.

A parte gastronômica inclui opções variadas, que vão de guloseimas a preparações mais elaboradas. Entre as alternativas estão algodão-doce, sorvete e churrasco, além de um buffet de drinks.

O espaço oferece pacotes de locação de segunda a quinta-feira por R$ 24 mil para quatro horas de festa, com até 50 convidados. A partir desse número, é cobrado um adicional de R$ 130 por pessoa, conforme informações divulgadas pelo Purepeople.