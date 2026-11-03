CULTURA

Festa de encerramento do 29º Encontro da Socine reúne Miss Suéter e DJ El Cabong no Gabinete Português de Leitura

Evento "Fim do Mundo, Mundos sem Fim" acontece nesta sexta-feira (6) e traz show de banda baile dedicada à música brasileira dos anos 70 e 80

Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:04

Gabinete Português de Leitura Crédito: divulgação

Salvador sediará, nesta sexta-feira (6), a festa "Fim do Mundo, Mundos sem Fim", evento que marca o encerramento do 29º Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Socine). A comemoração será realizada no Gabinete Português de Leitura, localizado na Praça da Piedade, a partir das 19h.



A atração principal da noite é a Miss Suéter. A banda baile apresentará um repertório focado em releituras de sucessos e, somado a isso, também aposta no resgate de canções não tão conhecidas da música brasileira produzidas nas décadas de 1970 e 1980.

Além do show ao vivo, a programação conta com a discotecagem do DJ El Cabong, responsável pelo som da noite até o encerramento das atividades do encontro acadêmico.

A abertura dos portões do Gabinete Português de Leitura ocorrerá às 19h, com o início das apresentações previsto para as 20h. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra através da plataforma Sympla.

Serviço

Evento: Fim do Mundo, Mundos sem Fim (Encerramento do 29º Encontro da Socine)

Atrações: Miss Suéter e DJ El Cabong

Data: Sexta-feira, 6 de novembro de 2026

Horário: Abertura da casa às 19h | Show às 20h

Local: Gabinete Português de Leitura (Praça da Piedade, Salvador - BA)