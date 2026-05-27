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Festa de Maria Alice foi planejada de acordo com folga de Vini Jr.; convites não foram enviados

Evento da filha de Virginia Fonseca já estava organizado enquanto influenciadora e Vinícius Júnior viviam romance

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:27

Vini Jr. e a mãe; Virginia, Zé Felipe e Maria Alice Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, teria sido planejada para acontecer justamente durante a folga de Vini Jr. antes da apresentação do jogador à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Apesar de a filha do ex-casal completar 5 anos apenas no próximo sábado (30), a comemoração foi antecipada em cinco dias. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, toda a organização aconteceu enquanto Virginia e o atacante do Real Madrid ainda mantinham o relacionamento.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

O "save the date" do evento teria sido enviado cerca de duas semanas antes do término do namoro, incluindo amigos e pessoas próximas do jogador. No entanto, os convites oficiais da festa em Goiânia não chegaram para parte da família e do círculo mais íntimo de Vini Jr. após o fim do relacionamento.

Entre as pessoas que teriam ficado de fora estão amigos próximos do atleta, como Lidia Souza e Tainá Militão, que havia se aproximado bastante de Virginia nos últimos meses. Segundo a publicação, a mãe do jogador, Fernanda, também já havia se programado para viajar até Goiânia com os filhos para participar da comemoração.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Após a festa infantil, o grupo ainda teria planos de seguir para o Rio de Janeiro, onde aconteceria uma celebração na mansão do jogador antes de sua ida para a Granja Comary, em Teresópolis. O evento aconteceu na noite da última terça-feira (26), mas já com mudanças na lista de convidados após o fim do romance.