FESTÃO

Festa de Yasmin Brunet custou mais de R$ 2 milhões, teve cachê de R$ 450 mil e 'mimo' de R$ 18 mil que foi vetado

Comemoração em hotel de luxo de São Paulo reuniu atrações musicais, decoração de R$ 215 mil e uma cobrança de R$ 19 mil por danos causados por convidados

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 14:36

Yasmin Brunet Crédito: Reprodução

Uma festa de aniversário da modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, realizada em maio de 2024, no luxuoso Hotel Rosewood, em São Paulo, teve um orçamento superior a R$ 2 milhões. A comemoração contou com apresentações de Dennis DJ e L7nnon, decoração de mais de R$ 215 mil e uma estrutura de iluminação e vídeo que custou quase R$ 200 mil. Apesar dos gastos milionários, uma cobrança adicional que incluía o aluguel de um vestido de R$ 18 mil não foi autorizada pelo responsável pelo pagamento.

Os detalhes foram revelados pela revista Veja, com base em planilhas e conversas encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apontado como responsável pelo custeio da festa. Os documentos mostram que o orçamento apresentado chegou a R$ 2.012.019,96, incluindo desde a contratação dos artistas até os serviços de produção e as lembrancinhas distribuídas aos convidados.

Uma das maiores despesas foi com o Hotel Rosewood, que recebeu R$ 690.036. O estabelecimento, localizado na região central de São Paulo, é conhecido por suas acomodações de alto padrão e por receber eventos privados.

Yasmin Brunet 1 de 42

A decoração também representou uma parcela expressiva do orçamento, com aproximadamente R$ 215.378. Já os equipamentos e serviços de iluminação e vídeo custaram R$ 195.665,96. A produção executiva ficou em R$ 65 mil, enquanto as lembrancinhas somaram R$ 35.940.

Os cachês dos artistas estão entre os valores mais elevados da comemoração. Dennis DJ teve uma contratação de R$ 450 mil, além de outros R$ 110 mil destinados à produção de sua apresentação.

O rapper L7nnon também participou da programação, com cachê de R$ 250 mil e despesas adicionais estimadas em R$ 50 mil. O grupo Os Locos recebeu R$ 35 mil, enquanto DJ Brunetta teve cachê de R$ 5 mil.

Somente os cachês das quatro atrações musicais somaram R$ 740 mil, sem considerar os custos extras de produção dos shows.

Vestido de R$ 18 mil ficou fora da conta

Mesmo com um orçamento superior a R$ 2 milhões, nem todas as despesas apresentadas pela organização foram aprovadas.

Segundo os registros divulgados, uma cobrança adicional de pouco mais de R$ 100 mil foi recusada pelo responsável pelo custeio do evento. A fatura reunia gastos de última hora com decoração, produção e o aluguel de um vestido para Yasmin Brunet, avaliado em R$ 18 mil.

Os documentos não esclarecem se a modelo chegou a utilizar a peça ou se o aluguel foi posteriormente pago por outra pessoa.

Uma nova despesa surgiu depois da festa. O Hotel Rosewood apresentou uma cobrança de R$ 19 mil por danos atribuídos a convidados nas instalações do estabelecimento. Nesse caso, o pagamento foi autorizado.

Mensagens revelam bastidores da organização

Além dos valores, as conversas analisadas pela Polícia Federal mostram que a organização da comemoração enfrentou cobranças de fornecedores nos dias anteriores ao evento.

Em 29 de maio de 2024, uma assistente responsável pelos pagamentos enviou um resumo das despesas e solicitou autorização para liberar os recursos necessários. Ela também perguntou se deveria tentar renegociar alguns dos valores apresentados.

No dia seguinte, voltou a procurar o responsável pelo custeio para confirmar se poderia prosseguir com os acordos firmados com o hotel.

Em 31 de maio, uma nova mensagem informou que David, identificado como empresário de Yasmin Brunet, estava cobrando a liberação dos pagamentos. "Lembrando que precisamos do aporte para que seja possível dar vazão aos pagamentos", dizia a mensagem.

Poucos minutos depois, às 9h17, a autorização foi concedida com uma resposta curta: "Pode seguir".