CULTURA

Festival de Lençóis começa nesta sexta (4) com música e manifestações populares da Chapada Diamantina

Evento reúne grandes nomes da música brasileira como Cidade Negra, Michel Teló, Larissa Luz, Rachel Reis e Banjo Novo

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:31

Apresentação das baianas em festival Crédito: Divulgação

A 27ª edição do Festival de Lençóis 2026 com o tema “Cante, Plante e Proteja” começa nesta sexta-feira (4) e vai até o domingo (6), reunindo grandes nomes da música brasileira, como Cidade Negra, Michel Teló, Larissa Luz, Rachel Reis e Banjo Novo, no Palco Lençóis, na Praça Horácio de Matos.

O palco principal recebe ainda atrações locais, entre elas Família Grão de Luz e Griô, André Fonseca e Jamile Santos, a Filarmônica Lyra Popular de Lençóis e o cortejo Abrindo os Caminhos, com participações do Samba de Roda das Baianas de Lençóis, Percuhitts e o Reisado da Viola.

Festival de Lençóis tem várias atrações da cultura brasileira 1 de 23

Nesta sexta, acontece a mesa Meio Ambiente e Patrimônio, na qual serão tratados os desafios da sustentabilidade a respeito dos temas. Participam o Mestre em Ciências Ambientais, Delmar Araújo, e o superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Queiroz, com mediação do jornalista James Martins.

Idealizado e produzido pela Pau Viola Cultura e Entretenimento, o evento deve receber cerca de 30 mil pessoas ao longo de três dias, contribuindo para o fortalecimento da economia local. A expectativa é de que o festival movimente aproximadamente R$ 12 milhões no município.

Ao incorporar o Festival de Culturas Populares, a programação do palco principal do Festival de Lençóis se estende para outros espaços dedicados à cultura popular, como o Mercado Cultural e o Coreto.

No dia 5 o destaque vai para a mesa “Jarê Encantado, Ancestralidade e Patrimônio, que traz o Jarê como manifestação espiritual ligada à formação histórica da Chapada Diamantina.

Participam Dona Maninha do Quilombo do Remanso, Sandoval Amorim e seu filho Pedro Rangel, integrantes do Terreiro de Jarê Palácio de Ogum e Todos os Orixás, fundado em 1949, em Lençóis, e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A mediação será da jornalista e pesquisadora Cleidiana Ramos.

No dia 6, o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra participa da mesa “A importância de desacelerar a vida e conviver com a natureza”. O encontro propõe uma reflexão sobre tempo, afetos, saúde das relações e a maneira como nos conectamos com a natureza e com o mundo ao nosso redor.

Além dos shows musicais, a 27ª edição do evento chega com uma programação que reúne manifestações da cultura popular, debates sobre meio ambiente, ancestralidade e qualidade de vida, além de ações que valorizam a identidade e o patrimônio cultural da região.

Manifestações Culturais

A programação com as manifestações culturais ocupará diferentes espaços do centro histórico da cidade. O Mercado Cultural receberá as apresentações do Grupo de Teatro Infantil Meteoritos, da Casa Luz da Manhã, a performance Auto do Boi Diamante, a Marujada Quilombola do Remanso, a Marujada Barcas em Rios e o grupo Capoeira Corda Bamba.

A Feira de Artesanato, também no Mercado Cultural, reunirá artesãos de Lençóis e participantes do Programa Artesanato da Bahia. Já no Coreto, na Praça Otaviano Alves, o público poderá acompanhar o forró de raiz do Trio Élisson Moura, no sábado e no domingo.

Serviço

O que: Festival de Lençóis 2026

Quando: 4 a 6 de setembro | Lençóis – Chapada Diamantina – Bahia

Quanto: Entrada gratuita

Programação

Palco Lençóis

Dia 04/09 (sexta-feira)

19h: Hélio Bahia

19h30: Família Grãos de Luz e Griô

21h: Abrindo os Caminhos com Samba de Roda das Baianas de Lençóis, Percuhitts, Reisado da Viola

22h30: Banjo Novo

Dia 05/09 (sábado)

19h30: André Fonseca e Jamile Santos

21h: Rachel Reis

23h: Michel Teló

Dia 06/09 (domingo)

19h30: Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis

20h30: Larissa Luz

22h: Cidade Negra

Mercado Cultural

Dia 04/09 (sexta-feira)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

17h: Palestra - Meio Ambiente e Patrimônio com o Mestre em ciências ambientais Delmar Araújo, o superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Queiroz e mediação do jornalista James Martins

Dia 05/09 (sábado)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

15h: Teatro infantil com o Grupo Meteoritos

16h: Performance Auto Boi Diamante

16h30: Marujada Quilombola do Remanso e Marujada Barcas em Rios

17h: Palestra - Jarê Encantado, ancestralidade e Patrimônio Cultural

Dia 06/09 (domingo)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

16h: Capoeira Corda Bamba

17h: Palestra com Alexandre Coimbra. Tema: A importância de desacelerar a vida e conviver com a Natureza

Coreto

Dia 05/09 (sábado) e 06/07 (domingo)