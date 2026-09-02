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Festival de Lençóis começa nesta sexta (4) com música e manifestações populares da Chapada Diamantina

Evento reúne grandes nomes da música brasileira como Cidade Negra, Michel Teló, Larissa Luz, Rachel Reis e Banjo Novo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:31

Apresentação das baianas em festival
Apresentação das baianas em festival Crédito: Divulgação

A 27ª edição do Festival de Lençóis 2026 com o tema “Cante, Plante e Proteja” começa nesta sexta-feira (4) e vai até o domingo (6), reunindo grandes nomes da música brasileira, como Cidade Negra, Michel Teló, Larissa Luz, Rachel Reis e Banjo Novo, no Palco Lençóis, na Praça Horácio de Matos.

O palco principal recebe ainda atrações locais, entre elas Família Grão de Luz e Griô, André Fonseca e Jamile Santos, a Filarmônica Lyra Popular de Lençóis e o cortejo Abrindo os Caminhos, com participações do Samba de Roda das Baianas de Lençóis, Percuhitts e o Reisado da Viola.

Festival de Lençóis tem várias atrações da cultura brasileira

Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
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Evento desta sexta (4) até domingo (6) por Divulgação
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Nesta sexta, acontece a mesa Meio Ambiente e Patrimônio, na qual serão tratados os desafios da sustentabilidade a respeito dos temas. Participam o Mestre em Ciências Ambientais, Delmar Araújo, e o superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Queiroz, com mediação do jornalista James Martins.

Idealizado e produzido pela Pau Viola Cultura e Entretenimento, o evento deve receber cerca de 30 mil pessoas ao longo de três dias, contribuindo para o fortalecimento da economia local. A expectativa é de que o festival movimente aproximadamente R$ 12 milhões no município.

Ao incorporar o Festival de Culturas Populares, a programação do palco principal do Festival de Lençóis se estende para outros espaços dedicados à cultura popular, como o Mercado Cultural e o Coreto.

No dia 5 o destaque vai para a mesa “Jarê Encantado, Ancestralidade e Patrimônio, que traz o Jarê como manifestação espiritual ligada à formação histórica da Chapada Diamantina.

Participam Dona Maninha do Quilombo do Remanso, Sandoval Amorim e seu filho Pedro Rangel, integrantes do Terreiro de Jarê Palácio de Ogum e Todos os Orixás, fundado em 1949, em Lençóis, e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A mediação será da jornalista e pesquisadora Cleidiana Ramos.

No dia 6, o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra participa da mesa “A importância de desacelerar a vida e conviver com a natureza”. O encontro propõe uma reflexão sobre tempo, afetos, saúde das relações e a maneira como nos conectamos com a natureza e com o mundo ao nosso redor.

Além dos shows musicais, a 27ª edição do evento chega com uma programação que reúne manifestações da cultura popular, debates sobre meio ambiente, ancestralidade e qualidade de vida, além de ações que valorizam a identidade e o patrimônio cultural da região.

Manifestações Culturais

A programação com as manifestações culturais ocupará diferentes espaços do centro histórico da cidade. O Mercado Cultural receberá as apresentações do Grupo de Teatro Infantil Meteoritos, da Casa Luz da Manhã, a performance Auto do Boi Diamante, a Marujada Quilombola do Remanso, a Marujada Barcas em Rios e o grupo Capoeira Corda Bamba.

A Feira de Artesanato, também no Mercado Cultural, reunirá artesãos de Lençóis e participantes do Programa Artesanato da Bahia. Já no Coreto, na Praça Otaviano Alves, o público poderá acompanhar o forró de raiz do Trio Élisson Moura, no sábado e no domingo.

Serviço

O que: Festival de Lençóis 2026

Quando: 4 a 6 de setembro | Lençóis – Chapada Diamantina – Bahia

Quanto: Entrada gratuita

Programação

Palco Lençóis

Dia 04/09 (sexta-feira)

19h: Hélio Bahia

19h30: Família Grãos de Luz e Griô

21h: Abrindo os Caminhos com Samba de Roda das Baianas de Lençóis, Percuhitts, Reisado da Viola

22h30: Banjo Novo

Dia 05/09 (sábado)

19h30: André Fonseca e Jamile Santos

21h: Rachel Reis

23h: Michel Teló

Dia 06/09 (domingo)

19h30: Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis

20h30: Larissa Luz

22h: Cidade Negra

Mercado Cultural

Dia 04/09 (sexta-feira)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

17h: Palestra - Meio Ambiente e Patrimônio com o Mestre em ciências ambientais Delmar Araújo, o superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Queiroz e mediação do jornalista James Martins

Dia 05/09 (sábado)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

15h: Teatro infantil com o Grupo Meteoritos

16h: Performance Auto Boi Diamante

16h30: Marujada Quilombola do Remanso e Marujada Barcas em Rios

17h: Palestra - Jarê Encantado, ancestralidade e Patrimônio Cultural

Dia 06/09 (domingo)

14h/22h: Feira do Artesanato da Bahia

16h: Capoeira Corda Bamba

17h: Palestra com Alexandre Coimbra. Tema: A importância de desacelerar a vida e conviver com a Natureza

Coreto

Dia 05/09 (sábado) e 06/07 (domingo)

18h: Trio de Forró com Élisson Moura

Tags:

Festival de Lençóis

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