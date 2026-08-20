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Fila andou? Ex de Jojo Todynho é alvo de rumores de romance com a mãe de Vini Jr

Thiago e Fernanda Cristina chegaram a ser vistos juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:26

Thiago Gonçalves e Fernanda Cristina
Thiago Gonçalves e Fernanda Cristina Crédito: Reprodução | Instagram

O policial Thiago Gonçalves, ex de Jojo Todynho teve o nome envolvido em rumores de romance com Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

Thiago e Fernanda foram vistos juntos na área VIP de um show de Ferrugem realizado no início de maio, o que deu início aos rumores sobre um possível envolvimento.

Thiago Gonçalves

Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram
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Thiago Gonçalves foi namorado de Jojo Todynho por Reprodução | Instagram

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Na ocasião, a mãe do jogador publicou uma foto ao lado do policial em seu perfil no Instagram. No entanto, foi retirada pouco tempo depois. Fernanda afirmou que a publicação havia acontecido por engano.

A proximidade entre os dois foi percebida durante a Copa do Mundo. Thiago e Fernanda apareceram em partidas da Seleção Brasileira e chegou a presenteá-lo com uma camisa do Real Madrid autografada por Vini Jr., segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Além da mãe de Vini Jr., o agente e a estudante de Nutrição e empresária Jéssica Gomes aparecerem juntos nas redes sociais, internautas levantaram suspeitas de um possível relacionamento entre os dois.

Segundo o jornal Extra, os dois chegaram a viajar para Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Segundo a matéria, a relação ganhou os holofotes após os dois compartilharem registros feitos no mesmo ambiente. Em uma das imagens, a tatuagem no antebraço de Jéssica ajudou a identificar a presença dela no local.

Pouco tempo depois, Thiago e Jéssica publicaram uma foto juntos em uma academia e começaram a trocar interações nas redes sociais.

Além de cursar Nutrição e ser empresária, Jéssica é responsável por uma marca de roupas voltadas para o público fitness e mantém um espaço especializado em bronzeamento. No Instagram, reúne mais de 60 mil seguidores em seu perfil pessoal.

A nova relação acontece meses após fim do namoro de Thiago com Jojo Todynho. Os dois terminaram o relacionamento no início de março, após cerca de um ano juntos. Na época, o policial resumiu o momento como “delicado”.

Tags:

Jojo Todynho Thiago Gonçalves

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