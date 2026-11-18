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Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:35
A origem de Brigitte (Tata Werneck) vai provocar uma das maiores reviravoltas de Quem Ama Cuida. Depois de descobrir que não é filha biológica de Rodolfo, a garçonete confrontará Pilar (Isabel Teixeira) e ficará surpresa ao ouvir da própria mãe que seu verdadeiro pai é Ademir (Dan Stulbach).
A revelação acontecerá após uma investigação conduzida por Pedro (Chay Suede). O advogado, que tenta recuperar a herança de Brigitte, analisará documentos antigos de Rodolfo e encontrará exames que indicarão uma incompatibilidade entre os tipos sanguíneos dos dois. Com isso, ele concluirá que o homem não pode ser o pai biológico da jovem.
Pilar
Enquanto isso, Pedro seguirá com o processo para exigir a prestação de contas de Pilar. A vilã será informada de que os bens ainda registrados em seu nome, incluindo joias e um carro, poderão ser utilizados para ressarcir a filha mais velha.
Pressionada pelas descobertas e após uma discussão intensa com Brigitte, Pilar acabará contando a verdade sobre o passado. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, ela explicará que teve um envolvimento com Ademir e engravidou dele após os dois não tomarem os devidos cuidados.
A revelação muda a história familiar da garçonete e coloca Ademir no centro de um segredo que permaneceu escondido por anos.