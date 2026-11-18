NOVELA DAS 9

Filha de Ademir? Pilar revela segredo sobre a origem de Brigitte em 'Quem Ama Cuida'

Após descobrir que Rodolfo não é seu pai biológico, garçonete confronta a mãe e descobre que é filha de Ademir

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:35

Brigitte descobrirá que Ademir é seu pai biológico após Pilar revelar segredo do passado em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

A origem de Brigitte (Tata Werneck) vai provocar uma das maiores reviravoltas de Quem Ama Cuida. Depois de descobrir que não é filha biológica de Rodolfo, a garçonete confrontará Pilar (Isabel Teixeira) e ficará surpresa ao ouvir da própria mãe que seu verdadeiro pai é Ademir (Dan Stulbach).

A revelação acontecerá após uma investigação conduzida por Pedro (Chay Suede). O advogado, que tenta recuperar a herança de Brigitte, analisará documentos antigos de Rodolfo e encontrará exames que indicarão uma incompatibilidade entre os tipos sanguíneos dos dois. Com isso, ele concluirá que o homem não pode ser o pai biológico da jovem.

Pilar 1 de 7

Enquanto isso, Pedro seguirá com o processo para exigir a prestação de contas de Pilar. A vilã será informada de que os bens ainda registrados em seu nome, incluindo joias e um carro, poderão ser utilizados para ressarcir a filha mais velha.

Pressionada pelas descobertas e após uma discussão intensa com Brigitte, Pilar acabará contando a verdade sobre o passado. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, ela explicará que teve um envolvimento com Ademir e engravidou dele após os dois não tomarem os devidos cuidados.