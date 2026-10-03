LUTO

Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'

Mabel Lowe, de 17 anos, publicou fotos da família e prometeu manter viva a memória de Fiona, cuja morte foi anunciada pelos pais nesta semana

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:38

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos Crédito: Reprodução

Mabel Lowe, de 17 anos, filha mais velha do ator Chad Lowe e da produtora Kim Painter, se pronunciou neste sábado (3) sobre a morte da irmã Fiona, de 13 anos. A adolescente teve a morte anunciada pela família na terça-feira (29).

Nas redes sociais, Mabel compartilhou uma sequência de fotografias antigas ao lado da irmã e de outros integrantes da família. Na homenagem, falou sobre a saudade e lamentou as dificuldades enfrentadas por Fiona durante a vida. "Eu te amo tanto, Fiona. Eu gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil e espero que sua mente esteja em paz agora", escreveu.

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos 1 de 16

Mabel também afirmou que pretende preservar as lembranças da irmã. "Vou honrar você para sempre e manter sua memória viva. Eu te amo, espero que você soubesse o quanto", declarou.

Fiona era a segunda das três filhas de Chad Lowe e Kim Painter. Além de Mabel, de 17 anos, o casal também é pai de Nixie, de 10. Ao comunicar a perda, a família pediu privacidade para atravessar o período de luto e afirmou estar "profundamente devastada". Na mensagem, os pais descreveram Fiona como uma jovem amorosa, inteligente e criativa e destacaram a paixão da adolescente pela dança.

Chad Lowe, de 58 anos, é ator e diretor e ficou conhecido por trabalhos em produções como "Pretty Little Liars", na qual interpretou Byron Montgomery.

Causa da morte foi divulgada

Posteriormente, autoridades informaram que a morte de Fiona foi classificada como suicídio. A família não detalhou publicamente as circunstâncias da morte. A homenagem de Mabel foi publicada poucos dias depois da perda e reuniu diferentes registros da infância e da convivência entre as irmãs.