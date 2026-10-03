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Filha de ator de 'Pretty Little Liars' faz homenagem à irmã morta aos 13 anos: 'Gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil'

Mabel Lowe, de 17 anos, publicou fotos da família e prometeu manter viva a memória de Fiona, cuja morte foi anunciada pelos pais nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:38

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos Crédito: Reprodução

Mabel Lowe, de 17 anos, filha mais velha do ator Chad Lowe e da produtora Kim Painter, se pronunciou neste sábado (3) sobre a morte da irmã Fiona, de 13 anos. A adolescente teve a morte anunciada pela família na terça-feira (29).

Nas redes sociais, Mabel compartilhou uma sequência de fotografias antigas ao lado da irmã e de outros integrantes da família. Na homenagem, falou sobre a saudade e lamentou as dificuldades enfrentadas por Fiona durante a vida. "Eu te amo tanto, Fiona. Eu gostaria que seu curto tempo aqui tivesse sido mais fácil e espero que sua mente esteja em paz agora", escreveu.

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos

Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução
Chad Lowe perdeu casa em incêndio em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Chad Lowe perdeu casa em incêndio em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
Chad Lowe é casado com Kim Painter, com quem teve três filhas: Mabel, Fiona e Nixie; Fiona morreu aos 13 anos por Reprodução/Instagram
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Filha do ator Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morreu aos 13 anos por Reprodução

Mabel também afirmou que pretende preservar as lembranças da irmã. "Vou honrar você para sempre e manter sua memória viva. Eu te amo, espero que você soubesse o quanto", declarou.

Fiona era a segunda das três filhas de Chad Lowe e Kim Painter. Além de Mabel, de 17 anos, o casal também é pai de Nixie, de 10. Ao comunicar a perda, a família pediu privacidade para atravessar o período de luto e afirmou estar "profundamente devastada". Na mensagem, os pais descreveram Fiona como uma jovem amorosa, inteligente e criativa e destacaram a paixão da adolescente pela dança.

Chad Lowe, de 58 anos, é ator e diretor e ficou conhecido por trabalhos em produções como "Pretty Little Liars", na qual interpretou Byron Montgomery.

Causa da morte foi divulgada

Posteriormente, autoridades informaram que a morte de Fiona foi classificada como suicídio. A família não detalhou publicamente as circunstâncias da morte. A homenagem de Mabel foi publicada poucos dias depois da perda e reuniu diferentes registros da infância e da convivência entre as irmãs.

Se você estiver passando por sofrimento emocional intenso ou tiver pensamentos de suicídio, procure ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia.

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