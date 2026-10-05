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Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'

Apresentadora contou que foi criada por Silvio Santos para trabalhar e que nunca teve dinheiro fácil: 'Não tinha essa de ganhar carro zero quando fizesse 18 anos'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:02

Patricia Abravanel
Patricia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @ogabscardoso

Ser filha de Silvio Santos não significou ter uma vida de dinheiro fácil. Ao menos, é o que garante Patrícia Abravanel. Aos 49 anos, a apresentadora revelou em entrevista à revista TPM que já passou por uma fase em que viveu com um salário considerado 'humilde' diante da fortuna da família, enquanto morava em um apartamento que era menor do que o quarto que tinha na casa dos pais.

"Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que o meu marido podia bancar. E eu vivia com o meu salário, que na época era de R$ 2 mil", afirmou.

Silvio Santos e Patrícia Abravanel após sequestro

Silvio Santos e Patrícia Abravanel após comentado sequestro por Reprodução/TV Globo
Mansão de Silvio Santos no Morumbi, em SP por Emilio Sant´Anna
Geraldo Alckmin e Silvio Santos em 2001 por Reprodução/TV Globo
A jornalista Carla Augusta Santanna, 23 anos depois do episódio que marcou a vida dela ao lado de Silvio Santos por Acervo pessoal
Jornais de 2001 contam a saga da jornalista que foi testemunha ocular do sequestro do apresentador Silvio Santos por Acervo pessoal
Jornais contam em 2001 o drama vivido pela família Abravanel e a participação de Carla Santanna no episódio por Acervo pessoal
Capas das revistas semanais de 2001 contaram o drama vivido por Silvio Santos em sua mansão no Morumbi, Zona Sul de São Paulo por Acervo pessoal
Patrícia Abravanel em entrevista após o sequestro, em 2001 por Reprodução
Silvio Santos e Patricia Abravanel após sequestro, em 2001 por Paulo Whitaker/Reuters
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Silvio Santos e Patrícia Abravanel após comentado sequestro por Reprodução/TV Globo

O relato contrasta com a imagem de luxo associada ao sobrenome Abravanel. Patrícia, porém, afirma que a maneira como foi criada por Silvio Santos teve justamente o objetivo de fazê-la aprender a trabalhar e lidar com as próprias responsabilidades.

"A gente não foi educada para ser dondoca. Nunca tivemos dinheiro fácil, sempre tivemos que trabalhar. Não tinha essa de ganhar carro zero quando fizesse 18 anos".

Antes de se tornar conhecida na televisão, Patrícia passou por diferentes áreas do Grupo Silvio Santos. Ela trabalhou na Jequiti Cosméticos, participou do projeto do hotel Jequitimar, no Guarujá, e também teve experiência no banco PanAmericano.

A estreia de Patrícia diante das câmeras aconteceu somente em 2011, após incentivo do próprio pai.

Herdeiras de Silvio Santos

Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram
Íris, além de cuidar dos investimentos, segue atuando como autora de novelas infantis por Reprodução/Instagram
Cintia - diretora de teatro e artista plástica por Reprodução/Instagram
 Silvia - apresenta programas na emissora por Reprodução/Instagram
Daniela Abravanel - diretora-executiva e presidente do SBT por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel - apresentadora do “Programa Silvio Santos” por Reprodução/Instagram
Rebeca  - também apresenta programas na emissora. por Reprodução/Instagram
Renata - executiva no controle do patrimônio familiar por Reprodução/Instagram
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Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram

"Sempre existiu uma vontadezinha de ser apresentadora, mas nunca tive coragem de assumir. Até o dia em que falei e meu pai perguntou por que não fazer um teste. Fiz e me achei simpática no vídeo. Eu tinha medo da reação dele. Não achei que iria me encorajar tanto".

Desde então, Patrícia passou por atrações como "Cante se Puder", "Máquina da Fama" e "Jogo dos Pontinhos", além de assumir o comando do programa que leva o nome do pai.

A experiência de ter precisado administrar uma renda mais limitada também influenciou a maneira como ela passou a enxergar o dinheiro. "E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendia. Hoje, acho o máximo".

"Não sou mão de vaca"

Patrícia também já falou sobre a relação que mantém atualmente com produtos de luxo. A apresentadora reconheceu que gosta de bolsas e relógios, mas afirmou que não vê necessidade em acumular muitos itens.

"Eu tenho. Gosto, compro e uso. Só não acho que precise de um monte de bolsas nem de um monte de relógios para ser feliz. Não sou mão de vaca, só consciente em relação ao dinheiro".

A apresentadora também explicou que, na visão de Silvio Santos, o trabalho fazia parte da formação das filhas e da preparação para que elas assumissem responsabilidades nos negócios da família.

Na entrevista à TPM, Patrícia ainda deixou claro que não pretende simplesmente repetir a trajetória do pai na televisão. "Não tenho a menor pretensão de ser como ele. Até porque seria impossível. Não existe receita para ser Silvio Santos. Ele tem um brilho especial. Quanto a mim, sou só um pouquinho dele na televisão", declarou.

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Tags:

Patrícia Abravanel Silvio Santos

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