SURPREENDEU

Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'

Apresentadora contou que foi criada por Silvio Santos para trabalhar e que nunca teve dinheiro fácil: 'Não tinha essa de ganhar carro zero quando fizesse 18 anos'

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:02

Patricia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @ogabscardoso

Ser filha de Silvio Santos não significou ter uma vida de dinheiro fácil. Ao menos, é o que garante Patrícia Abravanel. Aos 49 anos, a apresentadora revelou em entrevista à revista TPM que já passou por uma fase em que viveu com um salário considerado 'humilde' diante da fortuna da família, enquanto morava em um apartamento que era menor do que o quarto que tinha na casa dos pais.

"Quando casei pela primeira vez, fui morar em um apartamentico de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que o meu marido podia bancar. E eu vivia com o meu salário, que na época era de R$ 2 mil", afirmou.

Silvio Santos e Patrícia Abravanel após sequestro 1 de 9

O relato contrasta com a imagem de luxo associada ao sobrenome Abravanel. Patrícia, porém, afirma que a maneira como foi criada por Silvio Santos teve justamente o objetivo de fazê-la aprender a trabalhar e lidar com as próprias responsabilidades.

"A gente não foi educada para ser dondoca. Nunca tivemos dinheiro fácil, sempre tivemos que trabalhar. Não tinha essa de ganhar carro zero quando fizesse 18 anos".

Antes de se tornar conhecida na televisão, Patrícia passou por diferentes áreas do Grupo Silvio Santos. Ela trabalhou na Jequiti Cosméticos, participou do projeto do hotel Jequitimar, no Guarujá, e também teve experiência no banco PanAmericano.

A estreia de Patrícia diante das câmeras aconteceu somente em 2011, após incentivo do próprio pai.

Herdeiras de Silvio Santos 1 de 8

"Sempre existiu uma vontadezinha de ser apresentadora, mas nunca tive coragem de assumir. Até o dia em que falei e meu pai perguntou por que não fazer um teste. Fiz e me achei simpática no vídeo. Eu tinha medo da reação dele. Não achei que iria me encorajar tanto".

Desde então, Patrícia passou por atrações como "Cante se Puder", "Máquina da Fama" e "Jogo dos Pontinhos", além de assumir o comando do programa que leva o nome do pai.

A experiência de ter precisado administrar uma renda mais limitada também influenciou a maneira como ela passou a enxergar o dinheiro. "E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendia. Hoje, acho o máximo".

"Não sou mão de vaca"

Patrícia também já falou sobre a relação que mantém atualmente com produtos de luxo. A apresentadora reconheceu que gosta de bolsas e relógios, mas afirmou que não vê necessidade em acumular muitos itens.

"Eu tenho. Gosto, compro e uso. Só não acho que precise de um monte de bolsas nem de um monte de relógios para ser feliz. Não sou mão de vaca, só consciente em relação ao dinheiro".

A apresentadora também explicou que, na visão de Silvio Santos, o trabalho fazia parte da formação das filhas e da preparação para que elas assumissem responsabilidades nos negócios da família.