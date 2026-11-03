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Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie tira sobrenome do pai e escancara tensão familiar; saiba detalhes

Vivienne, de 18 anos, recebeu autorização da Justiça de retirar sobrenome do pai

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:29

Angelina Jolie e os filhos Crédito: Reprodução

A filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, Vivienne, de 18 anos, retirou o sobrenome do pai do documento, após pedido aprovado pela Justiça da Califórnia.

A decisão aconteceu nesta segunda-feira (2) durante audiência, segundo a revista People.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Brad Pitt no circuito de Silverstone, na Inglaterra, enquanto filmava por Jay Hirano/Shutterstock.com
Brad Pitt e Angelina Jolie por Reprodução
Angelina Jolie e Brad Pitt por Reprodução
Brad Pitt por Divulgação
'Escolhi nunca mais trabalhar com ele [Weinstein] novamente' (Angelina Jolie) por Divulgação
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Brad Pitt no circuito de Silverstone, na Inglaterra, enquanto filmava por Jay Hirano/Shutterstock.com

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O nome da jovem agora é Vivienne Marcheline Jolie. Já em 2024, na divulgação do espetáculo da Broadway “The Ousiders”, que ela ajudou a produzir com a mãe, a jovem foi creditada como “Vivienne Jolie”.

Além de Vivienne, Shiloh Nouvel Jolie, de 20 anos, foi a primeira a fazer o pedido de retirada do sobrenome do pai. Maddox Chivan Jolie, de 25 anos, teve o pedido aprovado pela Justiça de Los Angeles em setembro de 2026, tornando-se legalmente Maddox Chivan Jolie.

Zahara Marley Jolie, de 21 anos, também teve a remoção do sobrenome autorizada pela Justiça em setembro de 2026, assinando oficialmente Zahara Marley Jolie.

Ainda não há informação se Knox, de 18 anos e irmão gêmeo de Vivienne, entrou com o pedido de alteração. Com isso, o único filho que manteria o sobrenome do pai nos registros é Pax, de 22 anos.

Brad Pitt e Angelina Jolie ficaram juntos a partir de 2004 e se casaram oficialmente em agosto de 2014. Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em setembro de 2016.

A atriz apresentou, em 2022, na Justiça dos Estados Unidos uma acusação de que Brad Pitt teria atacado ela e seus filhos durante um voo de avião particular em 2016.

Na ocasião, a atriz teria afirmado que Pitt estava bêbado e que teria jogado bebida alcoólica em sua família durante um voo da França para Los Angeles.

Tags:

Brad Pitt Angelina Jolie

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