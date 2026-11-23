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Filha de Bruce Willis apaga foto do pai com demência e faz desabafo: 'Prometo melhorar'

Tallulah Willis explicou por que decidiu retirar das redes sociais um registro de momento íntimo com o ator

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 22:38

Tallulah Willis apagou uma fotografia ao lado do pai após considerar o registro íntimo demais Crédito: Reprodução

Um momento de carinho entre Bruce Willis e a filha caçula, Tallulah Willis, terminou em um pedido público de desculpas. A artista de 32 anos apagou uma fotografia ao lado do pai, diagnosticado com demência frontotemporal, após considerar que havia exposto um momento íntimo demais da família.

A imagem foi publicada no sábado (21) e mostrava os dois abraçados e de mãos dadas em um balanço na varanda. No domingo (22), Tallulah voltou às redes sociais para explicar sua decisão.

Segundo relato divulgado pela CNN, a filha de Bruce Willis e Demi Moore contou que estava vivendo um momento especial com o pai enquanto os dois assistiam a um vídeo do cantor Frankie Valli. “Fiquei tão empolgada com a doçura do momento que não pensei adiante que essa era, possivelmente, uma foto íntima demais para mostrar”, declarou.

Tallulah reconheceu que deveria ter sido mais cuidadosa com a exposição do ator e prometeu melhorar. Ela também agradeceu pelas manifestações de carinho dos fãs, sem mencionar se recebeu alguma crítica específica pela publicação.

Bruce Willis 1 de 15

Afastado das telas desde março de 2022, Bruce Willis, de 71 anos, recebeu inicialmente o diagnóstico de afasia, condição que compromete a capacidade de comunicação.

Em fevereiro de 2023, a família confirmou que o astro de Duro de Matar tem demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura que pode afetar a linguagem, o comportamento e outras funções cognitivas.

Desde então, os familiares têm buscado preservar a privacidade do artista. Em entrevista à revista HELLO!, publicada em setembro, Emma Heming Willis, atual esposa do ator, falou sobre os desafios de acompanhar a evolução da doença e o luto vivido pela família.