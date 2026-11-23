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Heider Sacramento
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 22:38
Um momento de carinho entre Bruce Willis e a filha caçula, Tallulah Willis, terminou em um pedido público de desculpas. A artista de 32 anos apagou uma fotografia ao lado do pai, diagnosticado com demência frontotemporal, após considerar que havia exposto um momento íntimo demais da família.
A imagem foi publicada no sábado (21) e mostrava os dois abraçados e de mãos dadas em um balanço na varanda. No domingo (22), Tallulah voltou às redes sociais para explicar sua decisão.
Segundo relato divulgado pela CNN, a filha de Bruce Willis e Demi Moore contou que estava vivendo um momento especial com o pai enquanto os dois assistiam a um vídeo do cantor Frankie Valli. “Fiquei tão empolgada com a doçura do momento que não pensei adiante que essa era, possivelmente, uma foto íntima demais para mostrar”, declarou.
Tallulah reconheceu que deveria ter sido mais cuidadosa com a exposição do ator e prometeu melhorar. Ela também agradeceu pelas manifestações de carinho dos fãs, sem mencionar se recebeu alguma crítica específica pela publicação.
Bruce Willis
Afastado das telas desde março de 2022, Bruce Willis, de 71 anos, recebeu inicialmente o diagnóstico de afasia, condição que compromete a capacidade de comunicação.
Em fevereiro de 2023, a família confirmou que o astro de Duro de Matar tem demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa progressiva e sem cura que pode afetar a linguagem, o comportamento e outras funções cognitivas.
Desde então, os familiares têm buscado preservar a privacidade do artista. Em entrevista à revista HELLO!, publicada em setembro, Emma Heming Willis, atual esposa do ator, falou sobre os desafios de acompanhar a evolução da doença e o luto vivido pela família.
Apesar das dificuldades, Emma destacou que ainda existem momentos de alegria e conexão com o marido. Neste ano, Bruce também esteve presente nos registros do casamento de Tallulah.